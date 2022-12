Így még senki sem magyarázta a dollárbaloldal botrányát

Nagy szerencsénkre a dollárbaloldal botrányában megszólalt Tóta W. Árpád is, a Gyurcsány Ferencnek korábban szerelmet valló publicista. A HVG-ben megjelent szösszenetében a szerző azon tény megállapításával kezdi írását, amely szerint ebben az ügyben a baloldal és kimondatlanul ugyan, de Korányi Dávid is egyszerűen hülyének nézi az embereket, amely megállapítással mi is egyet tudunk érteni. – Nyilvánvaló, hogy a pénz minimum nagy donoroktól származik, és egyáltalán nem kizárt, hogy az amerikai kormány valamelyik csikkzsebéből – szögezi le a szerző.