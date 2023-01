Kunhalmi kemény barackot nyomott Gyurcsány fejére

Méretes bakot lőttek a DK-s polgármesterek.

Az év első hete mindig furcsa egy kicsit. Az utcákon kevesebb az autó, az üzletekben is mintha kevesebben lennének. Maximum a nem sikeres, nem jó méretű karácsonyi ajándékokat viszik vissza cserélni az emberek. Sokan az év első napjait otthon töltik, hogy mielőtt igazán elindul az új év, még kipihenjék az ünnepek fáradalmait. Felhévizy azonban január első hetében is dolgozott, folytatta a novellaírást, bár nehezen szánta rá magát a munkára. Ez az év eleji, rövid időszak a politikában is csendes szokott lenni. Most azonban olyan dolog történt, amiről mindenképpen érdemes szót ejteni. Főként azért, mert mindig érdekes, ha az egyik baloldali párt politikusa bírálatot fogalmaz meg egy másik baloldali párt döntésével kapcsolatban. Most pont ez történt.

Kunhalmi Ágnes – aki egyébként a XVIII. kerület országgyűlési képviselője – a fővárosi rezsitámogatások ügyében nyilvánult meg szokatlanul kemény hangon a Facebook-oldalán. Az MSZP-társelnök azért fakadt ki, mert a DK-s vezetésű kerületek eltaktikázták az állami rezsitámogatást, így százmilliós nagyságrendű központi kompenzációtól esett el a hat budapesti kerület, amely nem ült tárgyalóasztalhoz az egyeztetésekre kijelölt Láng Zsolt kormánybiztossal.