Mandulát váltja Kenyeres a Gyurcsány-blog élén

Grandiózus átalakulás vette kezdetét a baloldali médiában, lemondott a „Gyurcsány-blog” – fedőnevén Nyugati Fény – főszerkesztője, Mandula Viktor. Ha lehet, még ennél is „elementárisabb erejű” a hír második fele: Mandula helyét Kenyeres Bence vette át a portál élén, akinek megfellebbezhetetlen szakmaiságára és alkalmasságára a legegyértelműbben azzal világított rá a leköszönő főszerkesztő, hogy utódja korábban az ellenzék közös önkormányzati képviselőjelöltje volt a keszthelyi 2. számú választókerületben. A hipermasszív DK-s rajongókat igyekezett gyorsan megnyugtatni búcsúírásában a távozó Mandula, tartani fogják a frontot, vagy ahogy a harcos illegálbolsevik elődök és a mai neomarxista elvtársak mondják: no pasaran!

Majd egy frappánsnak szánt hasonlattal indokolta a lépését: „A legenda szerint az ember sejtjei hétévente lecserélődnek – én 8 éve indítottam útjára a Nyugati Fényt, ideje van tehát a változásnak. Portálunk 8 év után – történetében először – főszerkesztőt cserél, hogy minden legalább úgy, vagy még jobban folytatódhasson, mint eddig (…)”

Eddig az idézet, amiből kiderül, hogy semmi nem változik a propagandaportálnál, a vezetőváltás valódi okaira viszont nem derül fény, se nyugati, se keleti. Azaz, annyit megtudhattunk a Média1 beszámolójából, hogy Mandula Viktor úgy megy, hogy marad is, mostantól „csak” tulajdonosként figyeli a lap működését. Nyilvánvalóan a „figyelés” jóval kényelmesebb foglalkozás, mint a főszerkesztés, ezért Mandula több figyelmet tud majd fordítani arra, hogy igazat is írjanak néha, illetve a „megújult” sejtállományának köszönhetően talán javulni fog a memóriája is.

A mostantól figyelőállásba helyezkedett exfőszerkesztő ugyanis búcsúírásában azzal kérkedett, hogy 8 év alatt egyetlen sajtópert sem veszítettek. Ez a mondat kételyeket ébresztett bennem, és mintegy másfél percnyi kutakodás után rátaláltam egy szép kerek helyreigazításra, amit a Nyugati Fény 2021 augusztus 14-én volt kénytelen közölni, mert valótlanul állították korábban, hogy a Megafon közpénzből finanszírozza és végzi a tevékenységét. „A valós tény, hogy a Megafon független forrásokból működik, tevékenységéhez sem a kormány, sem bármely politikai párt támogatást nem nyújt, sem közvetlenül, sem közvetett módon közpénzt a Megafon a működéséhez nem kap” – olvasható a helyreigazításban.

Mandula és portálja így viszonyul a valósághoz, még arról is hazudnak, hogy hazudtak, miközben papírjuk van róla, ők maguk tették közzé.

Az ígéret szerint Kenyeres ennél is jobban fog főszerkeszteni, jelentsen ez bármit is. Sőt, a zuhanyhíradó szerint – igazodva az árnyékkormányhoz – módosulhat a portál neve is: Nyugati Árnyra.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)

