Hatalmas baki, Nagy Ervin lábon lőtte magát

Felhévizy Félix nekilátott rendbe tenni a bélyeggyűjteményeit. Hiszen voltak olyan évadok, amelyek nem lettek behelyezve még albumokba és sajnálatos módon különféle borítékokban várták, hogy a helyükre kerüljenek. Azonban mielőtt elkezdte ezt a meglehetősen aprólékos pepecselést a bélyegekkel, eszébe jutott egy fontos dolog. Figyelemmel kísérte ugyanis az elmúlt hetek egyik legnagyobb közéleti csörtéjét a Rákay Philip kontra Nagy Ervin vitát. A múlt héten írt is ebben a témában egy jegyzetet, Gryllus Dorkával kapcsolatban, hogy miért is szól bele két ember vitájába. Azóta többen is megszólaltak ezzel az üggyel kapcsolatban, szinte már a csapból is ez folyt.

Azonban egy nagyon érdekes felvetés került napvilágra Trombitás Kristóf tollából Nagy Ervinnel kapcsolatban. Az újságíró a Facebook-oldalán a következőket írta egyik posztjában:

„Ezt a csávót ezerrel elkezdték építeni, amire a startjelzést a nagyköveti vacsora jelentette. Azóta monitorozza a dollármédia, hogy itthon működhet-e a Zelenszkij-recept. Nagy Ervinből Zelenszkij 2.0-t faragnának, ez a terv.”

Ez bizony elgondolkodtatta Félixet is. Miért is ne gondolkodhatna így a baloldali ellenzék? Gyakorlatilag már minden formációt kipróbáltak, és így sem sikerült még csak megközelíteniük sem a kormányzó pártok választási eredményeit. Orbán Viktornak pedig egész egyszerűen nincs kihívója. Itt jöhetne képbe Zelenszkij mintáját követve a feltevés szerint a baloldali színész, Nagy Ervin. Ez megmagyarázná a színész utóbbi hetekben tapasztalható markáns megszólalásait, médiaszerepléseit. Gyakorlatilag felváltva szerepel a 24.hu, a Magyar Hang, a 444.hu felületein.