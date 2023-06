Gryllus Dorka csúnyán nekirontott a fideszes véleményvezérnek

Rákay Philip pedig erre a vérlázító nyilatkozatra többek közt a következőképpen reagált:

„Amikor pedig a párizsi városfelgyújtásról ábrándozol, csak halkan jegyzem meg, hogy az ottani rohamrendőrök nem gázspray-fröccsöt fújkálnak ám a levegőbe, hanem rommá verik az illegálisan tüntikézőket. Na, például ez is egy óriási különbség Párizs és Budapest között. Ha mégis mindenképpen oda vágysz, nem tartóztatunk! Schilling és Sárosdi nevű kollégáid is gigantikus karriert futottak be arrafelé: árufeltöltők egy helyi kisboltban. Sok szerencsét!”

Na ez a válasz kiverte a biztosítékot a balos művészeknél. Gryllus Dorka azonnal Schilling és Sárosdi védelmére kelt, és egy videóban nekirontott Philipnek:

„Helló, Philip, azt szeretném neked elmondani, hogy a Schilling Árpád és a Sárosdi Lilla nem árufeltöltő, nem tudom, honnan szeded ezeket az információkat, ezek az információk tévesek” – mondta a videójában. A színésznő a videóhoz írt posztjában közölte, hogy Schilling Árpád az elmúlt években több európai nagyvárosban is rendezett. Sárosdi Lilla pedig öt színházi projektben vett részt, négy különböző társulattal, mindegyikben francia nyelven játszott. „Szerintem legyünk rájuk büszkék, hogy ilyen sokat értek el magyar művészként a világban, szerintem erre az egész ország büszke lehet, szerintem legyél rá te is büszke!” – közölte Gryllus Dorka.

Természetesen Rákay vitriolos riposztja sem maradt el:

„Nagyon köszönöm a jó hírt, hogy Árpi és Lilla ilyen remekül boldogulnak a saját szakmájukban külhonban! Őszintén kívánok nekik odakint még nagyobb sikereket! Addig sem itt rontják a levegőt.”