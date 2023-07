Havas Henrik pökhendi stílusban fitymálta le Szoboszlait

Havas Henrik nagyon szereti a focit, bevallása szerint Újpest-szurkoló. Valahogy mégsem sikerült neki örülni azért, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a földkerekség talán legjobb bajnokságába és a világ egyik legnagyobb klubjához szerződött. Természetesen ismerjük a Heti Hetes-beli régi cimborájának Farkasházy Tivadarnak a hírhedt kirohanását, aki pusztán azért, mert nem szereti Orbán Viktort és a mostani kormányt, képes volt az alábbiakat mondani még korábban, az ATV Egyenes beszéd című műsorában:

„[…] Boldoggá tesz mindig, amikor a magyar válogatott kikap, mert ez is mutatja Orbán Viktor labdarúgással kapcsolatos elhibázott politikáját.”

Ezek szerint Havas nem akart lemaradni Farkasházytól, mert Szoboszlait a tőle megszokott pökhendi, fellengzős stílusban fitymálta le, természetesen összekötötte a dolgot egy jó kis kormánypártipolitikus-kritikával, ugyanis nagyon szúrta a szemét, hogy Nacsa Lőrinc örülni mert Szoboszlai sikerének:

„ (…) Amikor Neumann János feltalálta a számítógépet, Bíró a golyóstollat, Bolyai egy új világképet rajzolt fel, aztán egy hazakóborolt magyar feltalálta a C-vitamint, akkor velem együtt a sok kishitű magyar csak legyintett. Puskás három gólt lőtt a BEK-döntőben a Frankfurtnak, kis híján ’38-ban meg ’54-ben megnyertük a futball vb-t, Détári Döme a Német Kupa-döntőben győztes gólt rúgott szabadrúgásból, de ez mind semmi! Szoboszlait leigazolta a Liverpool. Lehet, hogy Karikó Katalin legyőzte a Covidot, legújabban a rákot is, de egy olyan igazi kereszténynek, mint Nacsa Lőrinc, ez mind nudli. Szoboszlait leigazolta a Liverpool! (…) Ha fater még élne, nyilván örülne Szoboszlai sikereinek, csak arra várna, hogy ő is rúgjon három gólt egy BL-döntőben. Na, akkor majd engem is elfog a nemzeti büszkeség, de egyelőre kivárok. Addig is, Nacsa Lőrinc főzzön szarvaspörköltet és hagyja a pi…ba a nemzeti büszkeséget!”