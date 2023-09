Gelencsér, hát ezt el!

Most ne foglalkozzunk azzal, hogy Gelencsér Ferenc Magyarország parlamentjének üléstermében beszél így, hiszen ebben sincs semmi újdonság. Hadházy Ákos ugyanebben az ülésteremben emelte magasba a névjegyét, s adta tudtára országnak-világnak, hogy mi is ő valójában. S ezek azok, akik az O1G-ből politikai programot csináltak, azóta sincs nekik semmi más. Ez a credójuk, a politikai innovációjuk, ebből készítettek zászlót, molinót, transzparenst, óriásplakátot, bögrét és kitűzőt, s boldogan, egy elmebeteg idült mosolyával ismételgetik azóta, hogy S. Lajos rájuk hagyta örökül. S ezek azok is, akik ájult tapssal és mély tisztelettel tapsolnak egy-egy Nagy B. és Pankotai L. beszéd után, majd azonnal szörnyülködnek egy kicsit, hogy az Orbán-kormány gyűlöletet szít, egymás ellen fordítja az embereket, s hogy például e sorok írója milyen csúnyán beszél.