Kibújt a szög Pankotai Lili zsáknadrágjából

Kérdés, hogy miután a tanárok többségét alkalmatlannak találta a mindenhez is értő aktivista, vajon szívesen látják-e bármilyen „hétköznapi” iskolában? Mint ahogy kérdés az is, hogy a ködösítés, a tagadás, a pedagógusok ügyének aláásása csupán tehetségtelenségének a következménye, vagy netán direkt ártó szándék van mögötte? Vajon tényleg nem veszi észre, hogy azoknak az ügyét hátráltatja, akiket állítólag képvisel? A helyzeten tovább ront, hogy Pankotai a szélsőbaloldal sajátjának tekinthető erőszakos viselkedést is magáévá tette, amikor megafonnal üvöltött a közszolgálati televízió riporterének arcába. Ennek láttán felmerül az a kérdés is, hogy ha még elkeseredettebb lesz a folyamatos érdektelenség és sikertelenség láttán, akkor milyen, még durvább figyelemfelkeltő eszközhöz fog nyúlni, maroknyi csapatával együtt?