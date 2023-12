Guy Verhofstadt őrjöngve támadt Orbánra

Azonban arról megfeledkezik, hogy pont ő volt, aki a legnagyobbat kaszálhatta korábban az orosz elnökkel való üzleteken. A baloldal tipikus álszentségét és a felháborító, elvtelen kettős mércéjét mi sem mutatja jobban, mint hogy a volt belga miniszterelnök egy olyan cégnek az igazgatótanácsában foglalt helyet, amelyik világszerte LNG-t, cseppfolyósított gázt is szállít. A vállalat emellett a szárazföldi kiszolgálásban és az energiahordozó tárolásában és visszagázosításában is aktívan részt vesz szinte minden kontinensen. A szállítmányozó cég a legnagyobb orosz céggel, a Gazprommal is szerződött.

Ennyi! Van még kérdés?

Borítókép: Guy Verhofstadt, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője, korábbi belga kormányfő a 15. alkalommal megrendezett kétnapos Nemzetközi Alpesi Szimpózium befektetői konferencián a svájci Interlakenben 2017. január 10-én (Fotó: MTI/EPA/Alessandro Della Valle)

