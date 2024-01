Donáth Anna kikotyogta Gyurcsány féltve őrzött titkát

Donáth ezért bírálta szakmányban Gyurcsányékat, ezért tett úgy, mintha pártja önálló entitásként kívánna megjelenni, hogy az esetlegesen adandó alkalommal ők is összeboruljanak. Nincs mese, most már a Momentum elnöke ki is kotyogta a titkot.

Figyelem! Baloldali trükk van készülőben, legyünk résen!

Borítókép: Donáth Anna (Fotó: Genevieve Engel)

