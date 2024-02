Pressman elvtárs Vorosilov marsall és Jurij Vlagyimirovics Andropov nyomdokaiba lépett

Ilyen durván és egyértelműen még a megszálló szovjetek sem gyakorolták a hatalmukat. Talán a holland, francia, brit gyarmattartók szokása lehetett az ilyen szoros, testközeli ellenőrzés. A magyar ellenzék pedig örömmel nyalta… Ó, mit nem mondok (írok)… Örömmel hajbókolt az amerikai dollárpapa előtt.

Ilyen nyilvánvaló hazaárulást talán még a momentumos kiscsajoknak sem sikerült elkövetni Brüsszelben, amit most itthon (nekünk legalább is ez az otthon) elkövetett a magyar dollárbaloldal. Akiket eddig dollárbaloldalnak ismertünk, mára szimpla amerikai talpnyalók, hazaárulók lettek. Biden pici pincsijei, akik már nemcsak a derekukat adták be csekély dollárért cserébe, hanem eladták a hazájukat, az elveiket. Mindent elárultak, nemcsak a szavazóikat, hanem az őseiket, azokat a magyar harcosokat, akik a történelmünk során a magyar szuverenitásért, a függetlenségünkért az életüket adták. Ezek szimplán árulók, akik kétrét görnyedve alázták meg magukat az amerikai helytartó előtt.

Semmiben sem különböznek azoktól a kommunistáktól, akik 1956-ban behívták a később „ideiglenesen itt állomásozó” szovjet csapatokat. Mi jöhet még? Ideiglenesen itt állomásozó amerikai lánctalpasok harcolnak majd a Corvin közben becsületes magyar hazafiakkal? Ezeknek semmi sem szent? Nem, ezek tényleg semmi sem szent.

Borítókép: Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, David Pressman a magyar ellenzék kérésére rendkívüli ülésen vitatták meg Svédország NATO-ajánlatát a magyar parlamentben 2024. február 5-én Budapesten. (fotó: Kisbenedek Attila / AFP)