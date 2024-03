Rákay Philip zseniális jobbegyenessel terítette le a nagyszájú noÁrt

Rákay Philippel készített interjút a Mandiner. A Most vagy soha! című film kreatív producere számos témát érintett a beszélgetésben, természetesen a most debütáló Petőfi-film volt a fő téma, de szóba került a nagybetűs filmszakma is. Amikor az a téma szóba került, hogy voltak esetleg olyan színészek, akik politikai okok miatt nem vállaltak szerepet a Most vagy soha! című moziban, Rákay a következőt válaszolta:

„Megesett. Voltak olyan színészek, akik illettek volna a filmbe, hívtuk is őket próbafelvételre, de visszaüzentek, hogy csak nem képzeljük. Miközben valódi háborúk dúlnak, egyre erősebben tombol a kultúrharc is.”