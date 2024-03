Tüttő Kata extrém videójával letarolta a YouTube-ot

A szocik régi-új favoritja többször kiverte már a biztosítékot az embereknél, először akkor, amikor a válság kellős közepén, 2021-ben a saját közösségi oldalán dicsekedett el azzal, hogy a milliomosok kedvenc, méregdrága hobbiját, az úgynevezett tengervízi lovaglást választotta nyaraláskor. Majd azzal hívta fel magára a figyelmet, szintén közfelháborodást keltve, hogy spórolásra, egészen pontosan kevesebb autózásra kérte a budapestieket, miközben ő maga is rendszeresen így közlekedik. De volt, hogy rúdtáncmutatvánnyal szándékozott elkápráztatni a szavazókat, ez a kétes teljesítménye be is került a legnépszerűbb rá irányuló keresésekbe is.

Nem tudom ki, hogy van vele, de nem tűnik túl biztatónak és előremutatónak, ha egy magát valamire tartó politikusról mindössze ezek a témák keltik fel az emberek érdeklődéseit, hogy miként rúdtáncol, milyen a haja és hogy milyen volt fiatalon. Az pedig még véletlenül sem merül fel, hogy milyen munkát végzett. Mindenesetre az valószínű, hogy rendesen költöttek a promójára, mert lépten-nyomon beleütközik az ember ebbe a Tüttő-reklámba, ha hosszabb videót vagy podcastet néz.

Úgy látszik, erre van pénz.

Borítókép: Tüttő Kata (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

