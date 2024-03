Juszt László csúnyán belerondított a nemzeti ünnepbe

Korábban már megírtuk, hogy Juszt jó baloldali katonaként teszi a dolgát, rendszeresen posztol, hozzászól, értékel, kinyilatkoztat, ahol tudja, kritizálja az Orbán-kormányt. Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. Most pedig sikerült nagyon csúnyán belerondítani a nemzeti ünnepünkbe. Ezúttal is a Facebook-oldalán elégítette ki alantas igényét a gyűlölködésre. Természetesen, mint a napokban olyan sok baloldali médiumnak és megmondóembernek, neki is a Most vagy soha! című film került a céltáblájára. A következőket írta:

„Rákay, a »szépszavú tömegszámláló« most »megcsinálta« a legdrágább magyar filmet, amit Petőfi születésének 200. évfordulójára készítettek, ami persze tavaly volt, de Rákay az idén ünnepli. Most azt nyilatkozta: »Hazafias kötelességünk volt végre filmet készítenünk Petőfi Sándorról és a márciusi ifjakról, és hadd mondjam azt, hogy hazafias kötelezettség elmenni a moziba és megnézni.« Túl azon, hogy ez a szokásos igen primitív megosztó duma, én még meg is nézem, ha 6 milliárdért esetleg tavalyra, a tényleges bicentenáriumra elkészült volna.”