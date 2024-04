Brüsszel kiadta a jelszót: éljenek az ukrán oligarchák, vesszenek a magyar gazdák!

Miközben a brüsszeli vízfejűek adminisztratív terhekkel és ideológiai alapú, zöldnek mondott, valójában csak szimplán kretén szabályokkal lehetetlenítik el az európai gazdákat, addig az ukrán áruk előtt felnyitották a sorompókat. S utóbbiakra természetesen semmilyen szabály nem vonatkozik, ami a mieinket sújtja. Némi túlzással: az uniós gazda csak öko-bio szájvízzel permetezheti a terményét – az ukrán meg akármilyen rákkeltő vacakkal, mert Brüsszel zöld jelzést adott nekik.

Olcsó és hitvány minőségű ukrán áruk zúdultak a magyar piacra is, súlyos károkat okozva a gazdáknak. Hogyan is árversenyezhetnének olyan termékekkel, amelyeknek az égvilágon semmilyen előírásnak, uborkagörbületi szabványnak nem kell megfelelniük, errefelé tiltott permetekkel locsolhatják azokat, s egy részük már GMO-buherált is?

Ha Usain Boltra rászíjazol egy bála szalmát, talán megverheted százon.

Győrben élő anyósom mesélte: a minap 25 forintért vett tojást a piacon. Első pillantásra szabályosnak tűnő magyar bélyegzés volt rajta, ám szinte kizárt, hogy magyar gazdától származna. Az eladó csak zavartan hümmögött, amikor anyósom az eredetét firtatta. Minden bizonnyal Ukrajnából jött kézen-közön a tojás, valahol ideát sumákban lepecsételték, majd terítették. Hogy ki, hol, milyen penetráns viszonyok közt termelte, nem tudni. Csak annyi bizonyos, hogy eközben az összes kekec uniós szabályt betartó, súlyos adminisztrációs batyukat cipelő magyar parasztnak fölkopik az álla.

Nagy István agrárminiszter a csütörtöki Kormányinfón arra panaszkodott, hogy Brüsszel az ukrán oligarchákat támogatja. Meglepődik még ezen bárki? Összeszámolni is képtelenség, hányszor árulták el azokat, akiket képviselniük kellene. Brüsszel az itt élő, dolgozó, adózó, hagyományos családban élő őslakosokon kívül mindenkit támogat. Bárki más fontosabb.

Fontosabb a milliószámra a nyakunkra zúdított afrikai-ázsiai analfabéta, aki nem dolgozni, hanem a segélyért vagy bűnözni jön. Fontosabb az amerikai energialobbi, amelynek parancsára leválnak az olcsó orosz kőolajról és földgázról, tönkretéve az európai gazdaságot. (S még annak sincs következménye, ha saját „szövetségesünk” – a leválást meggyorsítandó – gázvezetéket robbant.) És természetesen fontosabb az ukrán oligarcha is, mint az uniós gazda.

Igaz, az úgynevezett „ukrán” oligarchák egy része valójában nem ukrán: az amerikaiak bábjai, Jacenyuk, Porosenko és Zelenszkij bagóért átjátszotta a földek, gyárak, bányák zömét Hunter Biden-féle nyugati jampecoknak. Ezért volt az ötmilliárd dolláros puccs tíz éve, ezért dúl a háború, s ezért: a Bidenek zabrált vagyonának védelmében kell most ukránok százezreinek meghalnia.

Az új agrárszabályok és az Ukrajna előtti piacnyitás lehetetlen helyzetbe hozta az európai mezőgazdaságot. Egészséges, helyben termelt élelmiszer helyett műhúst és GMO-s vackokat sóznak ránk. Nemcsak tücsköt-bogarat beszélnek, hanem azzal is etetnének minket

– fogalmazott Orbán Viktor az idei évértékelőn.

Júniusban mi döntünk, hagyjuk-e tovább etetni magunkat.