Durvul a helyzet: Csillag Istvánt elvakította az Orbán-gyűlölet

A választás közeledtével a baloldal minden fegyvert bevet. Megszólalt itt már a politikusok mellett Geszti Péter, Gálvölgyi János, Csintalan Sándor, Bolgár György, és természetesen Havas Henrik is. Legutóbb Csillag István egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter érezte úgy, hogy meg kell szólalnia. Gazdasági kérdésekkel azonban csak szőrmentén foglalkozott a Népszavában megjelent véleménycikkében, sokkal inkább a szokásos liberális magas lóról, nagyképűen szólta le Orbán Viktort és természetesen a saját hazáját is:

„[…] A vezérnek új beszédírója van. Néhány éve a „Hello Röfi!” köszöntés is jelezte, hogy egyre kevésbé telik világot járt ösztöndíjasokra, vagy hogy a szorgos jelölt a távolban az indián folklórt tanulmányozhassa. Az utóbbi néhány hét szövegei minden kétséget kizáróan mutatják, hogy az új beszédíró valamelyik moszkvai szotyiakadémiáról – még csak nem is fociakadémiáról – érkezett, annyit foglalkozik a szemétdombbal. […] A magyar vezér volt már liberális, mi több, részese a brüsszeli bürokráciának, úgyhogy nem másról beszél, hogy mindenki más is kerüljön oda, ahová ő, a magyar vezér már évtizede jutott: a szemétdombra. Az egyetlen nehézség csak az, hogy a félkrajcárt már senki sem szeretné a »történelem szemétdombján« kukorékoló kiskakas, a magyar vezér csőrébe adni. Akkor sem, ha egyre hangosabban járja pávatáncát a szemétdombon.”