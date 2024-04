Kukorelly olyat mondott a fideszeseknek, hogy azonnal égnek állt a hajuk tőle

Tehát még a fideszeseknek lenne jó, ha leváltanák a kormányt. (Hallkan jegyezzük meg, hogy legutóbbi választáson több, mint hárommillióan szavaztak a Fideszre.)

Az ész megáll.

Egy foci hasonlattal élve képzeljük el, hogy mekkora öröm lenne a fradistáknak, ha mondjuk kikapnának az Újpesttől. Az teljesen életszerű igaz?

Kukorelly nagyon el lehet keseredve, ha már ilyen blődségeket vizionál. Bár az is elképzelhető, hogy a baloldalon az ilyen hozzáállás a trend. Ugyanis láttuk Nagy Ervint úgy nyilatkozni az RTL Sztárbox című műsorában elszenvedett csúnya kiütése után, hogy ez nagyszerű élmény volt, tanult belőle. Lelke rajta. Mi úgy vélekedünk, hogy az okos ember a más kárán tanul, nem a sajátján. Tehát rossz hírünk van Kukorelly Endrének, a fideszesek is, mint minden józanul gondolkodó ember, úgy vélekednek, hogy azért sokkal jobb győzni, mint veszíteni az élet minden területén, így a ringben is és a politikai életben is. Tehát köszönjük szépen a jótanácsát, de inkább nem élnénk az általa felvázolt opcióval.

Borítókép: Kukorelly Endre a Kultúrtáj műsorában (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

…

