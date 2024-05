Az ukránoknak csak egy utánzatra tellett

Az ukránok két orosz elnök háborújának elszenvedői. Gondolom, most minden orosz olvasó kikéri magának, hogy mi az, hogy két orosz. Ugye itt van ez egyik, aki talán elég egyértelmű, hiszen Oroszország elnökéről van szó, Vlagyimir Putyinról, aki elrendelte Ukrajna megtámadását.

Na, de ki a másik orosz? Nem lesz annyira nehéz, orosz nyelvű zsidó családba született 1978-ban, a Szovjetunióban. Volt zenebohóc, aki péniszakrobata-számmal „kápráztatta el” a közönséget.

Aztán volt sorozatszínész, ahol a nép szolgáját játszotta el, aztán ezt a szerepet folytatta, csak már nagyobb filmes keretek közt, egy reality show-ban. És legutóbb magát Jézust alakította, ami annyiból azért hozott változást a világban, hogy bár a megváltást nem hozta el, de legalább két év után átöltözött, és az új szerephez felvett egy új gúnyát.

És amíg Volodimir Zelenszkij az új szerepre gyakorol húsvétkor, közben az ukránok a fronton halnak meg ennek a gyenge képességű ripacsnak az utasítására. Mert kétségünk se legyen, hogy Putyin gyilkos katonái elé ez a másik gyilkos küldi a vágóhídra erőszakkal az ukrán fiakat.

Volt többször is lehetősége békét kötni, megállni, megállapodni. Nem tette, helyett ukrán fiak százezreit gyilkoltatta. Az ukránoknak elnökből és „megváltóból” is csak egy szar utánzat jutott. Vannak rendes, becsületes ukránok is, nem csak olyanok, akiket a kanadai parlamentben felállva tapsoltak meg, mert náciként más nemzetiségű, orosz embereket ölt meg. Szóval egy ukrán nácit éltetett a nyugati fele. És erre érdemes magunkat emlékeztetni, hogy ezt is az ukrán elnök szerepét eljátszó gyenge ripacsnak köszönhetjük.

Az ukránok, a rendes ukránok, az ott élő magyar, orosz és egyéb kisebbségek, sokkal jobbat érdemelnek egy rossz gagyi másolatnál, jár nekik egy igazi elnök, nem csak egy színész, aki eljátssza az elnököt. De az egyszer biztos, hogy a világ nem egy ilyen rossz ripacsban reménykedik, amikor a Megváltó újbóli eljövetelére vár.