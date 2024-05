Ők a putyini diktatúra leghűségesebb követői

A putyini diktatúra ragadós példa. De, hogy ezt pontosan értsük, vissza kell menni az időben két évet.

Putyin betiltotta a közösségi médiát

Fogadjuk el igaznak, bár ez az állítás kifejezetten hamis. Mindjárt le is írom, hogy Putyin miért tekinthető rossz diktátornak. Hiszen még a Facebookot és az Instagramot sem tudta rendesen betiltani. Még diktátornak is rossz.

„Március 21-én, hétfőn a moszkvai Tverszkoj Bíróság szélsőségesnek ismerte el a Meta Platforms Inc. tulajdonában lévő Instagram és Facebook közösségi hálózatok tevékenységét, és betiltotta Oroszországban – közölte a bíróság sajtószolgálata az RBC-vel” – írták még 2022-ben.

Tehát nem Putyin, hanem egy bíróság, de ez egy diktatúrában egy és ugyan az, a diktátor utasítja a bíróságot is.

„Ez válasz volt a vállalat belső levelének közzétételére, amely arról számolt be, hogy ideiglenesen feloldja a közösségi hálózatokon azt a tilalmat, hogy számos ország lakosai ne tegyenek közzé olyan információkat, amelyek az orosz állampolgárok, köztük a katonai személyzet elleni erőszakra szólítanak fel. Amint a Meta képviselője később kifejtette, engedélyezték a hadsereg elleni erőszakra való felhívást…”

Vajon az amerikai kormány vagy a világ bármely kormánya akár békeidőben, de főleg egy háborús időszakban, hogyan reagált volna erre? Nyilván ezt nem tudjuk meg, mert ez fikció, Amerikában soha nem tiltanának be egyetlen fiókot sem, kivéve, ha az Donald Trumpé. De az más, mert őt mint elnököt is lehet korlátozni.

A Meta szélsőséges szervezetként való elismerése ügyében a bíróságon megszólaló ügyész kijelentette, hogy a Facebook és az Instagram állampolgárok és cégek általi használata nem ismerhető el szélsőségességként. Az oroszokat nem vonják felelősségre e platformok használatáért.”

Fiókjaik fenntartását, beleértve VPN használatával történőt is, a fiókhoz való hozzáférést, posztok elhelyezését ilyen módon a nem érinti a korlátozás. „Természetesen feltéve, hogy a felhasználói bejegyzések nem tartalmaznak szélsőséges felhívásokat” – tette hozzá a lapnak nyilatkozó jogász.

Tehát az emberek továbbra is használhatják ezeket a platformokat, viszont a Meta ebből NEM TUD hasznot húzni, nem húzhat hasznot, mert a Meta kereskedelmi tevékenysége ilyen módon be van tiltva. Tehát nem a platform használata.

A bírósági közlemény ugyanakkor leszögezte, hogy ez a döntés nem vonatkozik a szintén Meta tulajdonában lévő WhatsApp messenger tevékenységére, „a nyilvános információterjesztési funkciók hiánya miatt”. Tehát a WhatsApp továbbra is korlátlanul tud működni Oroszországban 2022 márciusát követően is.

Mi váltotta ezt ki?

A Facebook engedélyezi az orosz megszállók elleni erőszakra buzdító háborús bejegyzéseket – címmel jelent meg egy hír a Reutersen 2022. március 11-én.

„A közösségi médiával foglalkozó cég átmenetileg engedélyez néhány olyan bejegyzést is, amelyek Vlagyimir Putyin orosz vagy Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök halálát kívánják – derül ki a tartalommoderátorainak küldött belső e-mailekből.”

„Az ukrajnai orosz invázió eredményeként átmenetileg engedményeket tettünk a politikai megnyilvánulások olyan formáinak, amelyek általában sértenék szabályainkat, például az erőszakos beszédeket, mint például a »halál az orosz megszállókra«. Továbbra sem engedjük meg az orosz civilek elleni hiteles erőszakos felhívásokat” – nyilatkozta a Meta szóvivője.

Ugorjunk vissza a mába

Idéznék a Szabad Európa oldaláról a Miért próbálják betiltani a TikTokot? című írásból.

„Amerikai tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy a TikTok vezetői a kínai kormány lekötelezettjei, és attól tartanak, hogy Peking felhasználhatja a közösségimédia-alkalmazást a 2024-es amerikai választások befolyásolására – mondta Avril Haines, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója a képviselőház hírszerzési bizottságának márciusi meghallgatásán.”

Figyeljünk itt is a megfogalmazásra, ahogy az oroszok esetében is. Nem beszél bizonyítékokról, gyanúról. Nincs egyetlen egy eset sem, amivel alátámasztják az „attól tartanak” és a feltételesmódban „felhasználhatja” kifejezéseket. És annyira még sem aggódnak a választások tisztasága miatt, hogy ezt a lépést elnapolták háromnegyed évvel. Vagyis a döntés a választások után lesz hatályos, miközben az indoklás a tiszta választás (is) volt.

Az Egyesült Államok arra kényszeríti a kínai tulajdonost, hogy adjon el mindet egy amerikainak vagy takarodjon az országból.

Mielőtt tovább megyünk, kérdezem én, a Meta esetében az orosz állam, de akár a magyar vagy a cseh vagy bármelyik, nem tehetné meg ugyanezt, ugyanezen indokok alapján? Dehogynem. Pontosan tudjuk, hogy a Meta vezetői milyen kapcsolatokat ápolnak az Egyesült Államok vezetőivel, és azt is tudjuk, hogyan adtak támogatást a nagy techcégek a Covid idején a titkosszolgálatokon keresztül az amerikai kormányzatnak. Ezekről is jegyzőkönyvek vannak, szenátusi meghallgatásokról. Tehát az Egyesült Államokban bizonyított tény, hogy a nemzetközi techóriások összejátszanak a kormányzattal. Vagyis ők biztosan megteszik, amitől a TikTok esetében csak „attól tartanak”. Biden elirigyelte Putyin diktatúráját, és tovább is fejlesztette azt.

Mit mond erre a brüsszeli bürokrácia, Washington ágyasa?

A TikTok betiltása az EU-ban „nem kizárt” – mondja von der Leyen - írja a Politico (ami csak nem hazudik).

Von der Leyen is rájött, könnyebb úgy irányítani, ha korlátozzák a szabad véleménynyilvánítást. A gyáva liberálisok pont úgy lépnek fel, mint az orosz rezsim, azzal a különbséggel, hogy Oroszországban az állampolgárokra bízzák, kiadják-e az adataikat az amerikai titkosszolgálatokat kiszolgáló Facebooknak vagy sem.

Hogy őszinte legyek, nekem teljesen mindegy, hogy betiltják-e Oroszországban, Amerikában, az EU-ban vagy Magyarországon bármelyik közösségi médiát. Nem érdekel. És egyetértve, hogy Putyin egy diktátor (persze rosszul csinálja, mert még betiltani sem tud rendesen), kijelentem, hogy Biden vagy Von der Leyen semmivel sem jobb (nem is rosszabb), mint Putyin.

Ugyanolyan diktátorok.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezik a moszkvai Kremlbe 2024. május 23-án (Fotó: AFP/Yuri Kochetkov)