Pottyondy Edina a saját kardjába dőlt, nagyon durván leégette magát

A baloldali YouTube-celebvilág leghangosabb és egyben legirritálóbb figurája Pottyondy Edina. Ő az, aki rendszeresen fröcsögve osztja ki a kormányt és természetesen mindenkit, aki csak egy jó szót is szólni mer a kormányra. Kedvenc célpontja sokáig Tóth Gabi volt, akiről elmondta, hogy annak ellenére, hogy nem ismeri, pontosan tudja, hogy milyen ember is valójában. Ez nem meglepő, mert a liberális felsőbbrendűség és pökhendiség honi élharcosa mindenhez is ért. Nem elég, hogy jópofa és humoros, egy igazi hős, hiszen a szívén viseli az egész ország sorsát. Habozás nélkül, azonnal az élére állt annak a nagyszabású politikamentes influenszertüntetésnek, amelyről kiderült, hogy sem politika, sem erőszakmentes nem volt. A közönsége természetesen csont nélkül elhiszi ezt a szemfényvesztést.