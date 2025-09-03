Amit a zebra sem képes lelegelni…

…csak megjelöli, és undorral tovább lép. Ez Tarr Zoltán.
A lelkészként is megbukott, végtelenül ostoba, semmi ember tényleg elszabadult Etyeken. Tudják, ez volt az a tiszás rendezvény, ahol hígmagyarpéter „szakértői” adóprogramról beszéltek, vagyis adóemelésről, illetve nem beszéltek, mert erről „a választásokig nem beszélhetünk, mert akkor megbuknánk”, s ez volt az a rendezvény, amiről mindezek után hígmagyarpéter közölte, miszerint:
a.: nem valódi felvétel, mesterséges intelligenciával készítette „arogán”;
(Értjük, de akkor miért az etyeki tiszások töltötték fel a netre?)
b.: Össze van vágva;
(Értjük, de akkor miért nem mutatják be a vágatlant?)
c.: Végig kell nézni, és akkor kiderül, mindenki egészen másról beszél valójában;
(Értjük. Jó pillanat, amikor ezt elmondja, és a riporter megkérdezi, ő akkor hogyan értékeli a teljes felvételt, mire ez a kretén ezt válaszolja: „Én nem néztem végig”…)
És akkor hígmagyarpéter a, b és c pontja után nézzük, mit is látott az, aki viszont végignézte a gátlástalan tiszás hülyék etyeki kirándulását. Ugyanis Francesca Rivafinoli végig nézte. Mint írja:
„Nincs vége, Tarr Zoltán tényleg teljesen elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak.”
Így kezdődik a Francescára jellemző, hűvös, távolságtartó és kikezdhetetlenül tényszerű, statisztikai számokkal rigorózusan okadatolt írása.
És akkor nézzük először, mit is mondott tarrtiszás – Francesca Rivafinoli írását szem előtt tartva, pontokba szedve:
1.: „Nézi az ember gyanútlanul Tarr Zoltán etyeki szereplését, naivan vélvén, hogy az adópolitikai önleleplezés után már nem láthat semmilyen meglepőt – erre tessék, kiderül, hogy a Tisza alelnöke egyazon lendülettel a demográfia terén is képes maradéktalanul lejáratni magát.”
2.: „[…] adóügyi fejtegetései után a református lelkész EP-képviselő magabiztosan kijelentette: »Ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban«[…]”.
3.: „[…] az Orbán-kormány az egész »reprodukciós tematikát« államosította […]”.