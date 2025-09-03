Amit a zebra sem képes lelegelni…

…csak megjelöli, és undorral tovább lép. Ez Tarr Zoltán.

A lelkészként is megbukott, végtelenül ostoba, semmi ember tényleg elszabadult Etyeken. Tudják, ez volt az a tiszás rendezvény, ahol hígmagyarpéter „szakértői” adóprogramról beszéltek, vagyis adóemelésről, illetve nem beszéltek, mert erről „a választásokig nem beszélhetünk, mert akkor megbuknánk”, s ez volt az a rendezvény, amiről mindezek után hígmagyarpéter közölte, miszerint:

a.: nem valódi felvétel, mesterséges intelligenciával készítette „arogán”;

(Értjük, de akkor miért az etyeki tiszások töltötték fel a netre?)

b.: Össze van vágva;

(Értjük, de akkor miért nem mutatják be a vágatlant?)

c.: Végig kell nézni, és akkor kiderül, mindenki egészen másról beszél valójában;

(Értjük. Jó pillanat, amikor ezt elmondja, és a riporter megkérdezi, ő akkor hogyan értékeli a teljes felvételt, mire ez a kretén ezt válaszolja: „Én nem néztem végig”…)

És akkor hígmagyarpéter a, b és c pontja után nézzük, mit is látott az, aki viszont végignézte a gátlástalan tiszás hülyék etyeki kirándulását. Ugyanis Francesca Rivafinoli végig nézte. Mint írja:

„Nincs vége, Tarr Zoltán tényleg teljesen elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak.”

Így kezdődik a Francescára jellemző, hűvös, távolságtartó és kikezdhetetlenül tényszerű, statisztikai számokkal rigorózusan okadatolt írása.

És akkor nézzük először, mit is mondott tarrtiszás – Francesca Rivafinoli írását szem előtt tartva, pontokba szedve:

1.: „Nézi az ember gyanútlanul Tarr Zoltán etyeki szereplését, naivan vélvén, hogy az adópolitikai önleleplezés után már nem láthat semmilyen meglepőt – erre tessék, kiderül, hogy a Tisza alelnöke egyazon lendülettel a demográfia terén is képes maradéktalanul lejáratni magát.”

2.: „[…] adóügyi fejtegetései után a református lelkész EP-képviselő magabiztosan kijelentette: »Ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban«[…]”.

3.: „[…] az Orbán-kormány az egész »reprodukciós tematikát« államosította […]”.