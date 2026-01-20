Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Poszt-trauma

Ebből balhé lesz – Brüsszel után Kijev is leleplezte, mit akarnak Magyar Pétertől

A legnagyobb kérdés az, hogy vajon Brüsszelig vagy Kijevig gurul-e majd Magyar Péter gyógyszere.

Magyar Péter heteket, sőt hónapokat szenvedett azzal, hogy megpróbálja valahogy levakarni magáról a tényt, miszerint külső segítséggel akar hatalomhoz jutni Magyarországon, később pedig természetesen vissza kell fizetni a szívességet a korábbi jótevőknek. Két kézzel kalimpált mindenfelé, még pereskedéssel is fenyegetőzött, amikor valaki rávilágított, hogy az Európai Unió balliberális vezetése akarja őt az ország élére ültetni, hogy Magyarország is beálljon a balliberális sorba bólogatni. 

Talán még mindenki emlékszik arra, hogy nemrég a brüsszeliták házi médiája, a Politico írta meg, hogy az Európai Bizottság Magyar Péter győzelmében reménykedik, és a nyíltan magyargyűlölő Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párton keresztül erősítené befolyását Budapesten. Magyar Péter már akkor is teljesen kikelt magából, ám most a Kyiv Post cikkezett arról, hogy Brüsszel a Magyarországnak járó pénzek visszatartásával segíti a Tisza Párt kampányát.

Az ukrán lap egészen konkrétan leírta, hogy Ursula von der Leyenék azt szeretnék, ha távozna Orbán Viktor, de ha ezt kimondják, azzal igazolják a miniszterelnök álláspontját, miszerint kívülről avatkoznak be a választásba. 

Volt kitől tanulniuk a tiszásoknak: a választásokig lakat a szájra, mert ha elmondjuk az igazságot, akkor nagyot bukunk!

Magyar Péter uniós képviselője most igazán foghatja a fejét

Az ukránok azt is elkotyogták, hogy az Európai Bizottság fő eszköze az uniós források visszatartása és a jogállamisági mechanizmusok. Lefordítva: azért tartják vissza a jogosan járó uniós forrásokat a magyaroktól, hogy az emberek a kormányt hibáztassák. Valahonnan ismerős ez a szöveg. Nos, igen, korábban megdöbbentő vallomást tett Brüsszelben Kollár Kinga. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén – angolul felszólalva – hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását:

„Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.”

Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.” A Tisza Párt uniós képviselője ezt követően politikai értékelésbe fogott, és úgy fogalmazott, hogy 

most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.

Ezeket látva most már csak két kérdésem maradt: Brüsszelig vagy Kijevig gurul Magyar Péter gyógyszere, ha meglátja, hogy a sajátjai ássák a sírját? És vajon ki fogja elhinni Pinokkió haverjainak, hogy külföldi parancsra nem vezetnének be megszorításokat, nem szivattyúznák ki a pénzt az emberek zsebéből, hogy mindenféle Ukrajnát támogató hitelre költsék, nem küldenének magyar katonákat a frontra, vagy esetleg nem húznák be az országot egy háborúba, amihez semmi közünk?

Ne feledjük: a napokban előkerült egy jelentés, amely részletesen bemutatja Ukrajna finanszírozási helyzetét és az ezzel kapcsolatos uniós elvárásokat Magyarországgal szemben.

 

