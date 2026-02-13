Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

idezojelek
Poszt-trauma

Ki az a Magyar Péter?

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
brüsszeltisza pártorbán viktor 2026. 02. 13. 9:15
0

Vagy inkább mi az a Magyar Péter? Mutatom:

  • Beszáll a politikába? – Ugyan már, ez viccnek is rossz lenne. Nem, nem szállok be a politikába – válaszolta Magyar Péter.
  • Felveszi a brüsszeli mandátumát? – Önnek szövegértési problémái vannak? Megmondtam, hogy nem megyek ki Brüsszelbe – válaszolta Magyar Péter.
  • Az EP-képviselőség a világ legnagyobb kamuállása – mondta Magyar Péter.
  • Szégyen, hogy a fideszes EP-képviselők be sem járnak a munkahelyükre, és ezért vesznek fel milliókat – mondta Magyar Péter.
  • A mentelmi jog szükségtelen, a mentelmi jogot azonnal meg kell szüntetni, én soha nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni – mondta Magyar Péter.
  • „Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este!” – mondta Magyar Péter.
  • Félévente meg fogom szavaztatni a követőimet, hogy megtartsam-e a brüsszeli mandátumomat – mondta Magyar Péter.
  • A magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott halálos balesetet Budapesten – mondta Magyar Péter. (A gyanúsított személy már elhagyta az országot, a balesetet pedig a testvére okozta. Mindezek ellenére Magyar napokig tartotta magát az eredeti – hazug – állításhoz.)
  • Vitnyéden migránstábort épít a kormány – mondta Magyar Péter. (Vitnyéden nem épült és nem épül semmiféle migránstábor.)
  • 2025 áprilisában előre hozott választások lesznek – mondta Magyar Péter.
  • A kiszivárgott 600 oldalas gazdasági tervből egy szó sem igaz – mondta Magyar Péter.
  • Nem történt semmiféle adatszivárgás a Tiszánál – mondta Magyar Péter.
  • Orosz hekkerek törték fel a Tisza applikációját, ezért történt adatszivárgás – mondta Magyar Péter.
  • Nem szokásom hangfelvételeket készíteni senkiről – mondta Magyar Péter.
  • „Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, a politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját. Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa »visszaböfögi« a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb »propagandahazugságokkal« pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik.”
  • A Tisza Párt 2025 decemberében „kihelyezett frakcióülést tart Balatonfüreden” – mondta Magyar Péter. (A Tisza Pártnak nincsen semmiféle frakciója…)
  • Egy kis szél volt – mondta Magyar Péter a 2025-ös nyár legsúlyosabb viharáról, majd a kormányt tette felelőssé az infrastrukturális fennakadásokért. (Ezt a bejegyzését is kénytelen volt eltüntetni, annyira távol állt a valóságtól.)
  • Lemondtam minden állami állásomról – mondta Magyar Péter. (Egyikről sem mondott le, mindenhonnan kirúgták.)
  • A kormány által idehozott éhező filippínók megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertben – mondta Magyar Péter.
  • A kormány által idehozott éhező filippínók megették az aranyhalakat és a kacsákat a Városligeti tóból – mondta Magyar Péter.
  • A házibuliban volt drog, de én droghoz nem nyúltam – mondta Magyar Péter.
  • Konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettem Vogel Evelinnel – mondta Magyar Péter.

Tessék mondani, nem teljesen mindegy, hogy mit mondott Magyar Péter?

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyáltalán: kicsoda valójában Magyar Péter? Ki küldte, miért küldte, hány élete van?

Bár, lássuk be, ez is teljesen mindegy.

Magyar Péter az, ami. S hogy mi, azt most inkább nem mondom meg.

(U.i.: Ja! Azok, akik annak idején csámcsogva bámulták a Borkai-videót, azok most mind-mind kussoljanak…)

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekNemzetek Ligája

Hazai pályán kezd és zár a magyar válogatott – megvan a Nemzetek Ligája-program

Magyar Nemzet avatarja

Marco Rossi együttese Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal mérkőzik meg. Kiderült az is, mikor kezdődik a bérletek értékesítése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu