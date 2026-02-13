Ki az a Magyar Péter?

Vagy inkább mi az a Magyar Péter? Mutatom:
- Beszáll a politikába? – Ugyan már, ez viccnek is rossz lenne. Nem, nem szállok be a politikába – válaszolta Magyar Péter.
- Felveszi a brüsszeli mandátumát? – Önnek szövegértési problémái vannak? Megmondtam, hogy nem megyek ki Brüsszelbe – válaszolta Magyar Péter.
- Az EP-képviselőség a világ legnagyobb kamuállása – mondta Magyar Péter.
- Szégyen, hogy a fideszes EP-képviselők be sem járnak a munkahelyükre, és ezért vesznek fel milliókat – mondta Magyar Péter.
- A mentelmi jog szükségtelen, a mentelmi jogot azonnal meg kell szüntetni, én soha nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni – mondta Magyar Péter.
- „Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este!” – mondta Magyar Péter.
- Félévente meg fogom szavaztatni a követőimet, hogy megtartsam-e a brüsszeli mandátumomat – mondta Magyar Péter.
- A magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott halálos balesetet Budapesten – mondta Magyar Péter. (A gyanúsított személy már elhagyta az országot, a balesetet pedig a testvére okozta. Mindezek ellenére Magyar napokig tartotta magát az eredeti – hazug – állításhoz.)
- Vitnyéden migránstábort épít a kormány – mondta Magyar Péter. (Vitnyéden nem épült és nem épül semmiféle migránstábor.)
- 2025 áprilisában előre hozott választások lesznek – mondta Magyar Péter.
- A kiszivárgott 600 oldalas gazdasági tervből egy szó sem igaz – mondta Magyar Péter.
- Nem történt semmiféle adatszivárgás a Tiszánál – mondta Magyar Péter.
- Orosz hekkerek törték fel a Tisza applikációját, ezért történt adatszivárgás – mondta Magyar Péter.
- Nem szokásom hangfelvételeket készíteni senkiről – mondta Magyar Péter.
- „Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, a politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját. Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa »visszaböfögi« a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb »propagandahazugságokkal« pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik.”
- A Tisza Párt 2025 decemberében „kihelyezett frakcióülést tart Balatonfüreden” – mondta Magyar Péter. (A Tisza Pártnak nincsen semmiféle frakciója…)
- Egy kis szél volt – mondta Magyar Péter a 2025-ös nyár legsúlyosabb viharáról, majd a kormányt tette felelőssé az infrastrukturális fennakadásokért. (Ezt a bejegyzését is kénytelen volt eltüntetni, annyira távol állt a valóságtól.)
- Lemondtam minden állami állásomról – mondta Magyar Péter. (Egyikről sem mondott le, mindenhonnan kirúgták.)
- A kormány által idehozott éhező filippínók megették az aranyhalakat és a kacsákat az állatkertben – mondta Magyar Péter.
- A kormány által idehozott éhező filippínók megették az aranyhalakat és a kacsákat a Városligeti tóból – mondta Magyar Péter.
- A házibuliban volt drog, de én droghoz nem nyúltam – mondta Magyar Péter.
- Konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettem Vogel Evelinnel – mondta Magyar Péter.
Tessék mondani, nem teljesen mindegy, hogy mit mondott Magyar Péter?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!