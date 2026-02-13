Ki az a Magyar Péter?

Egyáltalán: kicsoda valójában Magyar Péter? Ki küldte, miért küldte, hány élete van?

Bár, lássuk be, ez is teljesen mindegy.

Magyar Péter az, ami. S hogy mi, azt most inkább nem mondom meg.

(U.i.: Ja! Azok, akik annak idején csámcsogva bámulták a Borkai-videót, azok most mind-mind kussoljanak…)

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)