Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon

Magyar Péter – vagy mentelmi jog nélkül M. Péter – láthatóan megborult, amióta pánikrohamában minden nap kénytelen védekezni a hazugságai miatt. Nem csoda, hogy már mániákusan tépi a frizkót, hiszen minden bizonnyal maga sem tudja, mikor hazudtolja meg magát. A pártfunkcionárius a minap idegesen billentyűzetet ragadott, miután kiderült, hogy a Tisza Párt aktivistája fizette és küldte oda Lázár János fórumára a provokátorokat. Magyar célja az volt, hogy elterelje a figyelmet, és jól odamondja a tutit a Fidesznek a bejegyzésében, de csak újabb hazugságba kergette magát.

Magyar Péter kirohanásait százalékokban is mérhetjük

Természetesen nem maradhatott ki, hogy habzó szájjal és remegő kezekkel azt írja: a Fidesz elcsalta 2022-ben a parlamenti választást!

Azt már el is felejtette, hogy nem is olyan régen az egyik fórumán még ő maga oltott le egy tiszás szimpatizánst, hogy egészen biztosan nem történhetett csalás, hiszen ő is ott volt, látta, hogy nem volt lehetőség a csalásra.

A tömegesen érkező nemzetközi megfigyelők is egyébként megállapították, hogy minden tiszta volt a voksolás alatt, ahol a korábbiakhoz képest több tízezer balliberális szavazó tűnt el – persze, hogy kevesebben lettek, hiszen az ellenőrzések miatt a Gyurcsány-banda már nem tudott felfelé csalni a számokkal.

Magyar Péter amatőr kirohanásait mindenesetre akár százalékokban is mérhetnénk, hiszen minden alkalommal néhány száz kiábrándult szavazót kerget át a nemzeti oldalra. Vajon hogy fogja majd megmagyarázni a brüsszeli főnökeinek, hogy miatta lett újra kétharmad?

A Tisza Párt vezérének egyébként már hobbijává vált, hogy saját maga alatt vágja a fát. Az sem volt olyan régen, hogy nagyot akart mondani, amikor egy kérdésre azt felelte, hogy a családja a legfőbb és legfontosabb az életében. Talán a szemüvegeseknek rögtön be is párásodott volna a lencséjük a meghatódottságtól,

csakhogy M. Péter spontán amnéziájában elfelejtette, hogy a szerető családot megalázta és lapátra tette egy halom pénzért, jól fizető szerződésekért, egy személyes bosszúért és egy kamudombra épülő pártért cserébe.

Mondjuk az sem lett volna hihetőbb, ha a világbékét emlegeti. A pártja ugyanis visszavezetné a sorkatonaságot, támogatná a háborúban álló Ukrajna uniós csatlakozását, és még egy világháborúba is belesodorná az országot, csak hogy Magyar megússza a bírósági tárgyalást és a börtönt.