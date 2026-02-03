Rendkívüli

Bíróságra viszi Magyarország a brüsszeli döntést – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

idezojelek
Poszt-trauma

Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon

Vajon hogy fogja megmagyarázni a Tisza vezére Brüsszelben, hogy ő okozta az újabb kétharmadot? Magyar Péter kirohanásait már százalékokban mérhetjük.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
Magyar PéterFideszTisza Párt 2026. 02. 03. 5:40
Fotó: Polyák Attila
0

Magyar Péter – vagy mentelmi jog nélkül M. Péter – láthatóan megborult, amióta pánikrohamában minden nap kénytelen védekezni a hazugságai miatt. Nem csoda, hogy már mániákusan tépi a frizkót, hiszen minden bizonnyal maga sem tudja, mikor hazudtolja meg magát. A pártfunkcionárius a minap idegesen billentyűzetet ragadott, miután kiderült, hogy a Tisza Párt aktivistája fizette és küldte oda Lázár János fórumára a provokátorokat. Magyar célja az volt, hogy elterelje a figyelmet, és jól odamondja a tutit a Fidesznek a bejegyzésében, de csak újabb hazugságba kergette magát. 

Magyar Péter kirohanásait százalékokban is mérhetjük

Természetesen nem maradhatott ki, hogy habzó szájjal és remegő kezekkel azt írja: a Fidesz elcsalta 2022-ben a parlamenti választást!

Azt már el is felejtette, hogy nem is olyan régen az egyik fórumán még ő maga oltott le egy tiszás szimpatizánst, hogy egészen biztosan nem történhetett csalás, hiszen ő is ott volt, látta, hogy nem volt lehetőség a csalásra.

A tömegesen érkező nemzetközi megfigyelők is egyébként megállapították, hogy minden tiszta volt a voksolás alatt, ahol a korábbiakhoz képest több tízezer balliberális szavazó tűnt el – persze, hogy kevesebben lettek, hiszen az ellenőrzések miatt a Gyurcsány-banda már nem tudott felfelé csalni a számokkal.

Magyar Péter amatőr kirohanásait mindenesetre akár százalékokban is mérhetnénk, hiszen minden alkalommal néhány száz kiábrándult szavazót kerget át a nemzeti oldalra. Vajon hogy fogja majd megmagyarázni a brüsszeli főnökeinek, hogy miatta lett újra kétharmad?

A Tisza Párt vezérének egyébként már hobbijává vált, hogy saját maga alatt vágja a fát. Az sem volt olyan régen, hogy nagyot akart mondani, amikor egy kérdésre azt felelte, hogy a családja a legfőbb és legfontosabb az életében. Talán a szemüvegeseknek rögtön be is párásodott volna a lencséjük a meghatódottságtól,

csakhogy M. Péter spontán amnéziájában elfelejtette, hogy a szerető családot megalázta és lapátra tette egy halom pénzért, jól fizető szerződésekért, egy személyes bosszúért és egy kamudombra épülő pártért cserébe.

Mondjuk az sem lett volna hihetőbb, ha a világbékét emlegeti. A pártja ugyanis visszavezetné a sorkatonaságot, támogatná a háborúban álló Ukrajna uniós csatlakozását, és még egy világháborúba is belesodorná az országot, csak hogy Magyar megússza a bírósági tárgyalást és a börtönt.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu