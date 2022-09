Az Oktoberfest történelmi gyökerei és magyar párhuzamai

A sör főzésénél kritikus kérdés az élesztő rendelkezésre állása, hiszen ez adja elsődlegesen a sör profilját. A városokban már a késő középkortól volt élesztő, ahogy a pékek dolgoztak vele, úgy a sörfőzők is, és így az évszázadok alatt kialakultak helyi ízek, helyi specialitások, a kinemesedő élesztőtörzsek révén. Azonban a falusias, vidéki világban ez nem feltétlenül volt mindig adott. Noha kovászt bárhol lehetett készíteni a levegőben levő vadélesztőknek köszönhetően, ahogy bort és sört is, ha az ember egy ízt megszeret, nyilván azt szeretné reprodukálni legközelebb is, ezen utánzás pedig olykor lehetővé teszi, hogy hasonló terméket állítsunk elő a végén.

Így, amikor szüret végén (szeptemberben) a már erjedő musttal oltották be az első Szent Mihálytól szabaddá váló főzeteket, létre hozhattak eleink hasonló söröket, melyeknek a seprőjét újra tudták hasznosítani sörről-sörre, főzetről-főzetre és ezzel a módszerrel évről-évre. Ugyanígy a bajor tölgyesekből készült tölgyfahordókban erjesztett német söröket is újra és újra beoltotta a tölgyfákon honos lager élesztő, mely így kialakította az erre a vidékre jellemző lager söröket (melyek a hidegen érlelés, ászokolás szóból kapták nevüket).