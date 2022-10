Erdély Ízei gasztrofesztivál, harmadik rész – Értéket teremteni a szülőföldön

Érdekes és tartalmas volt Jókuti András beszélgetése Lenk Szabolccsal, aki a sok séf és termelő között egyetlen pincérként került be a műsorba. Dániában, egyetemi tanulmányai mellett mosogatóként kezdte, ez idő tájt a világ legjobb éttermeként emlegetett Nomában dolgozik felszolgálóként, ahol egyébként a meghívottak közül többen is megfordultak pályájuk során. Nagy Zoltánnak, a Boutique bár tulajdonosának nagyszínpadi koktélshow-ját már említettem az előző részben.

Egyedi színt hozott a szakácsszakma által dominált műsorba Horváth Boldizsár is, aki a legjobb éttermeknek szállít nagyrészt saját termesztésű alapanyagokat. Olyan presztízsű beszállítóvá nőtte ki magát, hogy akikkel ő dolgozik, oda a legigényesebb vendég is bizalommal ülhet be. Hadd álljon itt a honlapról egy tanulságos gyorslista: Stand, Stand25, Madhouse, St. Andrea Wine and Gourmet bar, Kreinbacher étterem, Kollázs, Félix, Arany Kaviárt, 101 bistro, Mák, Bábel, Rosenstein, Platán, Hilda Salt, Kiosk, Rutin, Botanique Kastély, DP BBQ Asador, Spago, Gundel, Gustyo13, Mór14. A DP BBQ-t leszámítva sikerült valamennyi helyre eljutni az elmúlt években vagy évtizedekben, ez tényleg a szakma krémje. Szállítanak a „Ne pazarolj!” nevű mintaértékű boltba is. Fellépőtársa, Rácz Attila a holmi.io applikáción keresztül köti össze a fogyasztót a termelőkkel. Az ötlet kiváló, kiiktatja a hasznot lefölöző, többnyire multinacionális hátterű kereskedőt.

A román konyhát főként bukaresti szakemberek képviselték. Alex Petriceant, a Noua séfjét csillagesélyesként emlegeti a szakma, Josif Toader a felettébb izgalmas, „újhullámos” román ételeket kínáló Soro Lume séfje, a Nomát megjárt Andrei Chelaru kreatív séfként, tanácsadóként dolgozik, többek között Szarvadi Loránd bukaresti Fork éttermében, Andrei Hadlah a szintén Szarvadi Lorándhoz kötődő, a Radisson Blu hotelben működő champagne- és tapasbár konyhafőnöke, az Alex Antal által vezetett bálványosi Fork étteremről már szóltam részletesen.