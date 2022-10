Serfőzés Szent Márton hegyén – A Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde

Az „apátsági sör”, mint olyan, azon négy itt – először – felsorolt sört jelenti, melyek az egykori Németalföld ciszterci (napjainkban trappista) apátságaiban alakultak ki az évszázadok folyamán. A megkülönböztetés a ciszter és trappista vonalon azért adekvát, mert a trappista rend lényegben egy megreformált, szigorúbb ciszterci irányzat, amely véglegesen csak a XX. századra vált ki a ciszterciek családjából visszatérve a szigorú bencés regulához. Ami ezen apátsági söröket összeköti, az az általában vett magasabb alkohol, a magasabb szénsav (hisz némelyeket palackban is érlelik) és a meghatározó belga élesztők észteressége, gyümölcsössége. Egyébként a sörök sorrendje szín alapján váltakozik, a Blonde világos, a Dubbel barna, a Tripel világos a Quadrupel barna, pont úgy, ahogy a ciszterciek és trappisták szerzetesi habitusa is fehér-fekete.

Noha mind a négy sör rendelkezik történelmi előzménnyel a mai formájukat mindannyian a XX. században nyerték el.

Alkoholban és így sorban az első a Blonde, más néven a Single, mely az alapvető, könnyedebb ivósört jelenti a csoporton belül. Mivel alapanyagaiban rendkívül egyszerű (világos maláta, európai komló), majdnem egy német pils, azzal a nagyon markáns különbséggel, hogy belga ale élesztővel erjesztik, mely utóbbi komplex, gazdag észteres ízvilágot ad neki. Ezt követi a Dubbel, amely alkoholban már testesebb. Mivel az 1700-as években a németalföldi kereskedők kezében összpontosult a cukorgyártás egy jelentős része – például a fiumei 1700-as és 1800-as években üzemelt cukorgyár is nagyrészt holland tőkéből működött – ezért nem meglepő, hogy a magasabb alkoholt a Dubbel és az őt követő sörök esetében kandiscukor hozzáadásával szokás elérni. E mellett a Dubbel egy sötét sör, melyet legelőször kereskedelmi célokra (csakúgy, mint a Blonde-ot) 1922-ben a Westmalle apátság főzött.

Sorban a következő a Tripel, mely nagyon leegyszerűsítve egy erősre főzött Blonde, amely itt is a kandiscukortól nyeri el az „erőt”. Ízvilágát tekintve itt is inkább az almás, körtés, gyümölcsös észterek dominálnak, míg a Dubbelnél és sorban az utolsónál a Quadrupelnél a sötétebb színnel összhangban inkább az aszalt gyümölcsös karakter a megfigyelhetőbb. A záró sört szokás Belga sötét erős ale-nek is nevezni, de a Quadrupel a közbeszédben elterjedtebb. Míg a Tripelt szintén Westmalle hozta be a köztudatba 1934-ben, addig a Quadrupelt a Westvleteren apátság indította útjára nem sokkal a második világháború előtt. Napjainkban ez a négy sör „az apátsági sör”, ahogy az Pannonhalma esetén is megfigyelhető, igaz, ott ez a sor nemrég kiegészült a Witbierrel, amely egy nagyon világos és történelmi múlttal rendelkező németalföldi búzasör.

Fotó: Apatsagisorfozde.hu

Ami a Witbiernek általánosságban a különlegességét adja, az a magas malátázatlan búza és zab összetevő, mely a kereskedelmi főzdéknél malátázott összetevőt szokott jelenteni, illetve a koriander és a keserű vagy édes narancshéj, amelyet fűszerezésül adnak hozzá. A koriander a középkor kedvelt sörfűszere volt, míg a narancshéj használata már szintén a nagy földrajzi felfedezésének, így az egykori Holland Kelet-indiai Társaság és az Osztrák Kelet-indiai Társaság működésének köszönhetően került el egyáltalán arra a vidékre. Pannonhalma annyival reformálta meg ezt az elképzelést, hogy kamillavirágot is adtak a nemzetközi receptúrához.