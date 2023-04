Természetesen természetes

Az eljárás általában kapcsolódik a természethű termesztésmóddal és nem ipari mennyiségű borkészítéssel. Sokan a hagyományos, több ezer éves tradícióhoz nyúlnak vissza a borkészítés során.

A hosszú héjon áztatás polifenolok, tanninok segítségével gátolja az oxidációt fehér- és vörösboroknál is. Ugyanígy a hosszú seprőn érlelés sőt, seprővel együtt palackozás is ezt a célt szolgálja. A tiszta és egészséges szőlő erjedésekor a seprő rengeteg biológiai értelemben aktív elemet tartalmazhat, mellette segít a bor érlelésében és finomításában is. Előfordul, hogy a palackban a bor nem teljesen tiszta, kissé opálos lehet. Jó esetben a bor érzékszervi minőségét ez nem befolyásolja. A fehér szőlő legalább öt-hatnapos (de akár több hónapos) héjon áztatásával készülnek a narancsborok (orange wine) vagy borostyán borok (amber wine), nevükben utalva a színükre. Mondhatjuk leegyszerűsítve, hogy ebben az esetben a fehérborokat a vörösborok készítésénél szokásos eljárással erjesztik és érlelik.

A pét-nat egy olyan pezsgőfajta, amelyet a pezsgőkészítés ősi módszere, a méthode ancestrale szerint állítanak elő. A pét-nat a „pétillant naturel” rövidítése, ami franciául a „természetes pezsgőt” jelenti.

Régi-új kategória. Azért régi, mert valamikor még a ma ismert pezsgősítési módszerek ismerete előtt sok termőhelyen készült ezzel a teljesen természetes módszerrel a buborékos bor. A bort az erjedés befejezése előtt lepalackozzák, így az erjedés során a cukor alkohollá alakulása mellett keletkező szén-dioxid is a palackban marad. Egyre népszerűbb kategória, bár készítése nem olcsó.

Azt kimondani, hogy az organikus bor vagy a biodinamikus bor egyenlő a jó borral, nagy hiba lenne. Kóstolási szempontból van jelentősége annak, hogy egy bor milyen módszerekkel készül. A nem kezelt borok sokkal sérülékenyebbek lehetnek, esetenként hosszabb levegőztetésre és némi fogyasztói türelemre is szükség lehet fogyasztásukkor. Amit többnyire meghálálnak.

Az ominózus estén elzászi és hazai pét-natokat és narancsborokat kóstoltunk. A hazai kínálat igen szépnek bizonyult, sokunk örömére. Sajnos a húsvéti sonka mellé már nem tudunk ezekből beszerezni, de egy következő ünnepi alkalomra biztosan érdemes lesz belőlük kóstolni.

Áldott Feltámadást!