Pizzeriák a magyar tenger partján a Conca D’Oro és a Santa Maria

Ételeket tekintve, mivel a hely elsődlegesen pizzeriaként indult így javaslom ezeket megkóstolásra. Számos variánsból választhatunk, de ami különösen is ajánlott helyben, azok a különféle halas, kagylós stb. pizzák, melyek így mindig friss alapanyagokból készülnek. Az árak még magyar pénztárcával mérve is nagyon barátságosak, persze tavaly nyár óta sok minden változott, például Horvátország máris belépett az eurozónába, így megjósolhatatlan, hogy idény nyáron milyen viszonyba lesz a pénztárcánkban levő forint és az ott várt euro viszonya. Mindenesetre az eddigi években egy pizzát 70–100 kuna azaz 2800–4000 forint közötti áron készítettek el, amely a tengerparti felárat, azaz a környék „drágaságát” is

beleszámolva teljesen reális árképzés. Noha pizzeriaként indult, ma már nem csak ezeket adnak az ide betérőknek, hanem bármely, akár tradicionálisan balkáni grillezett ételt, akár helyi halas specialitást szívesen elkészítenek, igaz az én emlékezetemben akkor is mint pizzeria maradt meg. Ha tehát Fiuméban a Corson megéhezünk és nem a gyorséttermek itthon is elérhető választékát fogyasztanánk, hanem a helyi ízekben szeretnénk elmerülni, akkor bátran ajánlom mindenkinek a Conca D’Oro-t, már csak azért is, mert az utóbbi időben életre kelt horvát kisüzemi sörfőzés ebbe az étterembe már elérkezett, és számos helyi specialitással várják a sörkultúra szerelmeseit is.

Ha kicsit kitekintünk a Quarneroi-öböl másik oldalára, Lovranban is találunk egy igazi hamisítatlan horvát pizzeriát, egészen pontosan a történelmi belváros szívében a szuvenír bolt mellett. Lovran, olaszosan Laurana vagy Lovrana az egyik legpompásabb kisváros, amelyben eddig jártam. A történelmi, fallal körülvett belváros nem nagyobb mint Budapesten a teljes Kossuth tér, sőt, utóbbi talán kétszer olyan hatalmas is. Mégis van templom, városháza, kikötő és gazdag történelem is Lovranban, még egészen újkori magyar történelem is a városban elszenderült Feszty Árpád révén. No de térjünk vissza a kulináris lehetőségekhez. A téren két étterem van egy magas presztízsű, amelynél rengeteg üres asztal van és a pizzeria, amelynél örül az ember, ha csak fél órát kell várnia az üresedésre.

Fotó: A szerzó felvétele

A cég üzletpolitikája egyszerű: kiváló minőségű pizzákat adnak, számos variációban és a legkülönfélébb feltétekkel, mellé pedig a horvát nagyüzemi és kisüzemi sörök széles választékát, és a speciális helyi borokat kínálják.

Akár Fiuméban, akár Lovranban járunk, erősen javallott akár a Conca D’Oro, akár a Santa Maria éttermekben kipróbálni milyen is a helyi pizza, amely minőségben és ízlésben nagyjából az olasz és a magyar pizzák között lehet félúton.

Fotó: A szerzó felvétele

A szerző Fiume kutató, a Fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története (1868–1921) kötet társszerzője