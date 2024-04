Nemzetközi és helyi ízek a verseci Helvecija 1880 étteremben

A nyolcvanas évek kulturális bezártságában, amikor Erdély-szerte, ideértve a Partiumot és a Bánságot is, a magyar nyelvű könyveknek összehasonlíthatatlanul nagyobb értéke volt, mint ma, nem hittük volna, hogy azon fogunk filozofálni néhány évtized elteltével, hogy mennyi idő múlva lesz vége a Gutenberg-korszaknak, hogy gyermekeink könyvek helyek YouTube-videókból fognak informálódni, s az amerikai kultúrmocsok nagyobb hatással lesz világszemléletükre, mint nemzeti irodalmunk.

Ha tehettük, vakációban Temesvár egy szem antikváriumának ajtaja előtt toporogtunk nyitás előtt, hogy elsőként csaphassunk le az aznapi termésre, az ügyesebbek „horgászbot” helyett „hálót” használtak, a felszámolásra kerülő családi könyvhagyatékokra összpontosítottak. S persze akadtak, akik mindkét módszert egyszerre használták könyvgyűjteményük gyarapítására.

Némi türelemmel elfogadható összegért – nagyjából egyhavi kezdőmérnöki fizetésért – hozzá lehetett jutni például a Pallas nagy lexikona teljes egészéhez. Jómagam tizenharmadik születésnapomra kaptam e páratlan kiadványt ajándékba a szüleimtől, amit azóta is használok. Most épp a 16., a „Théba” és „Zsuzsok” közötti címszavakat felölelő kötetet ütöttem fel a 799. oldalon, a Versec címszónál. Mert miután végignéztem a település Wikipédia-oldalát s a Magyar Jelenlét honlapcsalád vonatkozó lapját, egy kicsit a nosztalgiának is engedve ez tűnt a legmegnyerőbb megoldásnak a várossal kapcsolatos legfontosabb információk összefoglalására.

Idézem: „Versec törvényhatósági joggal felruházott város, Temes vármegye déli részében, a Kudrici hegycsoport Ny-i tövében, Dél-Magyarország legcsinosabb városainak egyike; székhelye egy görög keleti püspöknek, szentszéknek és esperességnek, a V.-i járás szolgabírói hivatalának, járásbíróságnak, közjegyzőségnek, a 7. honvéd gyalogezrednek és csendőrszakasz parancsnokságnak; van m. kir. állami főreáliskolája, 2 ipar- és kereskedelmi tanonciskolája, 2 kórháza, szerb menedékháza, 2 kisdedóvója, több egyesülete, hitelbankja, takarékpénztára, adóhivatal, vasúti állomása, posta- és távíróhivatala és postakarékpénztára.