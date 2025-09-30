  • Magyar Nemzet
  A vízben élő lényekre összpontosít Temesvár legújabb minőségközpontú étterme, a Tied
vendéglő

A vízben élő lényekre összpontosít Temesvár legújabb minőségközpontú étterme, a Tied

Nemzetközi konyhát visznek mediterrán hangsúllyal, nem feledkezve meg a helyi gasztronómiáról sem.

Borbély Zsolt Attila
2025. 09. 30. 20:37
Forrás: A szerző felvétele
Izgalmas figyelni egy nagyváros gasztro-palettájának időbeli változását. A Bánság bő 250.000 lakost számláló fővárosa, mely egykor, Károly Róbert idején a Magyar Királyság fővárosa is volt, egyértelműen ide tartozik. Van is komoly fluktuáció, évente legalább egytucat hely nyílik vagy cserél gazdát csak a központban. 

A legjellemzőbb, hogy egy vendéglátó egység helyét átveszi egy másik, mint történt az a Jenő herceg téren, ahol a Posh helyén Cult néven nyitott egy hasonló profilú bár-étterem, ugyanezen a téren a remek, de sajnos kérészéletű Bohema helyén Eggsemplar néven reggeliző, s a példák még sorolhatók. Lehangoló, amikor egy igényes bisztró vagy kávézó helyén más profilú egység nyílik, mint az említett térnek épp átellenes sarkában, ahol a Green café-tól a Profi üzletlánc egyik tagja vette át a stafétabotot. 

Cserébe viszont a Savoyai Jenő utca és a Városháza utca sarkán, ahol emlékezetem szerint sosem működött étterem, idén júniusban megnyitott a Tied. 

A szerző felvétele

A beltérben görögös falkiképezés, impozáns mitológiai ihletésű fémszobor, élő olajfák, fehér abrosz, az asztalon só- és borsdaráló. Jól megválasztott háttérzene szól, kellemes hangerővel. 

A szerző felvétele

Bármennyire is örülnénk neki, hogy végre egy temesvári vendéglátóhely magyar nevet választott, de az étterem logója, melyben két betűt grafikusan egymáshoz kötöttek, jelzi, hogy a szó angolul értendő.

Nemzetközi konyhát visznek mediterrán hangsúllyal, nem feledkezve meg a helyi gasztronómiáról sem, sőt, még a magyarnak mondott halászlé is megjelenik a választékban. Igaz, hogy az étlap leírása szerint répa is kerül bele, ami nem része a magyar receptúrának. 

Egyes ételek esetében megtartották a feltét/köret struktúrát, a vendégre bízva, hogy a minőségi halakhoz és húsokhoz mit társít, más esetben a séf döntötte el, hogy mit mivel kínál. A köretek túlnőnek a sablonokon, megjelenik közöttük a paszternák-, az édesburgonya-, s a szarvasgombás krumplipüré, a párolt spárga, az édesköménysaláta s több más izgalmas variáns. 

Kínálnak többek között ikrasalátát, padlizsánkrémet, polip-carpaccio-t, vitello tonnato-t, olaszos salátákat, sokféle pasta-t többnyire tengeri alapanyagból készült sugo-val, többféleképpen elkészített pisztrángot, süllőt, lepényhalat, tonhalat, kardhalat, polipot, rákot, tintahalat, kagylót, marharostélyost, tiramisut és sajttortát. 

Impozáns borlapjuk van, mely közel száz minőségi tételt integrál Erdélyből, a Kárpátokon túli román tartományokból, valamint Európa jelentősebb bortermő országaiból. Ezek közül nyolcat poharaznak. Csapolt sör nincs, palackban Coronát, Paulaner szűretlen búzát, Warsteiner pilst és alkoholmenteset tartanak. A töményválaszték nem kiugróan széles, de minőségi, készítenek koktélokat is.

A szerző felvétele

A kiszolgálás segítőkész, gyors, udvarias, kedves, mosolygós. A borok tekintetében nem teljesen felkészült a fiatalember, de kérdéseinkre választ kaptunk végül a boroscímkéknek köszönhetően.

A haltepertőhöz a friss pontyfilét vékony szeletekre vágták, kukoricalisztbe forgatták, majd kifogástalanul hőkezelték, ez volt az egyik legjobb darabja a műfajnak, amit elém ettek valaha. Citromot és sós citromos vízben selymesre turmixolt nyers fokhagymát hoztak mellé. Kértünk egy kis majonézalapú mártást is, aiolit kaptunk, ami nem került a számlára. Hoztak egyszerű minőségű kenyérből készült pirítóst is. 

A szerző felvétele

A halcsorba is pontyból készült, amit az étlap rögzít egyébként, kiváló alapanyag a korpacibere-alapú leveshez (bors de peste). A levest rendesen meg kellett sózni, némi citromot is adtunk hozzá. A benne főtt zöldségek és ponty jó tartású, cseppet lehetne feszesebb. A végeredmény az utóízesítést követően élvezetes, el is fogy hamar. 

A szerző felvétele

A ceviche-hez paradicsomot, mangót, lilahagymát és avokádót is adtak, sajnos zöld koriandert nem, hiába kértünk, a konyhán sem volt. A felszolgáló hosszan magyarázta, hogy a séf szerint a román közönség nem fogadja el ezt zöldfűszert. 

Akár így van, akár nem, ha a ceviche-t szerepeltetik az étlapon, akkor kell tartani hozzá koriandert, ami karakterét adja. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy petrezselyemmel is ízletes volt a fogás, csak épp nem fedte azt, aminek nevezték. Aranydurbincsot használtak hozzá, a hal frissessége ezúttal is kifogástalannak bizonyult. 

A szerző felvétele

Az aglio, olio e peperoncino spagetti adta, amit adhat, kérésre kaptunk hozzá plusz fokhagymát és erős paprikát. Utóbbi bónusz sem került a számlára, mint ahogy a csomagolás díja sem. 

A „saramura de peste” (halból készült „saramura”) egy sült paprikából, paradicsomból, hagymából és persze halból készült, intenzív ízű sajátos román halétel, több halból is készítik ebben a vendéglőben, mi ezúttal is a pontyot választottuk, amit nem bántunk meg. 

A szerző felvétele

Köretként puliszkát szoktak adni, itt is ezt tették, sőt, a jó tartású puliszkakorongokat az olaszokhoz hasonlóan meg is grillezték. (A Dobrudzsából származó halételről szóltam egy korábbi írásomban egy orsovai étterem kapcsán.

Mindent egybevetve kifejezetten, jó élményt nyújtott a Tied, megkockáztatnám, hogy belefér városi szinten a Top 10-be, de a Top20-ba biztosan, ami azért szép helyezés, hiszen csak a Tripadvisor, ahol messze nem regisztráltak minden helyet, 272 vendéglátóegységet sorol fel a Béga parti városból.


Elérhetőségek:

Tied Dining Restaurant

Temesvár, Városháza (jelenlegi nevén Emanoil Ungureanu) u. 3.

Telefonszám: +40 758 100 800

Honlap: https://www.facebook.com/tied.restaurant/

E-mail-cím: [email protected]

               
       
       
       

