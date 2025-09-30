A vízben élő lényekre összpontosít Temesvár legújabb minőségközpontú étterme, a Tied

Izgalmas figyelni egy nagyváros gasztro-palettájának időbeli változását. A Bánság bő 250.000 lakost számláló fővárosa, mely egykor, Károly Róbert idején a Magyar Királyság fővárosa is volt, egyértelműen ide tartozik. Van is komoly fluktuáció, évente legalább egytucat hely nyílik vagy cserél gazdát csak a központban.

A legjellemzőbb, hogy egy vendéglátó egység helyét átveszi egy másik, mint történt az a Jenő herceg téren, ahol a Posh helyén Cult néven nyitott egy hasonló profilú bár-étterem, ugyanezen a téren a remek, de sajnos kérészéletű Bohema helyén Eggsemplar néven reggeliző, s a példák még sorolhatók. Lehangoló, amikor egy igényes bisztró vagy kávézó helyén más profilú egység nyílik, mint az említett térnek épp átellenes sarkában, ahol a Green café-tól a Profi üzletlánc egyik tagja vette át a stafétabotot.

Cserébe viszont a Savoyai Jenő utca és a Városháza utca sarkán, ahol emlékezetem szerint sosem működött étterem, idén júniusban megnyitott a Tied.

A szerző felvétele

A beltérben görögös falkiképezés, impozáns mitológiai ihletésű fémszobor, élő olajfák, fehér abrosz, az asztalon só- és borsdaráló. Jól megválasztott háttérzene szól, kellemes hangerővel.

A szerző felvétele

Bármennyire is örülnénk neki, hogy végre egy temesvári vendéglátóhely magyar nevet választott, de az étterem logója, melyben két betűt grafikusan egymáshoz kötöttek, jelzi, hogy a szó angolul értendő.

Nemzetközi konyhát visznek mediterrán hangsúllyal, nem feledkezve meg a helyi gasztronómiáról sem, sőt, még a magyarnak mondott halászlé is megjelenik a választékban. Igaz, hogy az étlap leírása szerint répa is kerül bele, ami nem része a magyar receptúrának.

Egyes ételek esetében megtartották a feltét/köret struktúrát, a vendégre bízva, hogy a minőségi halakhoz és húsokhoz mit társít, más esetben a séf döntötte el, hogy mit mivel kínál. A köretek túlnőnek a sablonokon, megjelenik közöttük a paszternák-, az édesburgonya-, s a szarvasgombás krumplipüré, a párolt spárga, az édesköménysaláta s több más izgalmas variáns.

Kínálnak többek között ikrasalátát, padlizsánkrémet, polip-carpaccio-t, vitello tonnato-t, olaszos salátákat, sokféle pasta-t többnyire tengeri alapanyagból készült sugo-val, többféleképpen elkészített pisztrángot, süllőt, lepényhalat, tonhalat, kardhalat, polipot, rákot, tintahalat, kagylót, marharostélyost, tiramisut és sajttortát.