Fiatalos, igényes, ambiciózus bisztró minőségi sörökkel: a besztercebányai Davaj Het

A hangulatos söröző-bisztró egy XIV. századi patinás épületben nyitott, ahol a honlap állítása szerint az első Pilsner-étterem működött a háború előtt.

Borbély Zsolt Attila
2025. 09. 07. 17:47
Forrás: A szerző felvéltele
Besztercebánya a Felvidék hatodik legnagyobb városa, fontos gasztro-turista célpont, amit az is jelez, hogy az idén megjelent szlovák Gault&Millau kalauzban tíz hellyel szerepel. Ez a román vagy a magyar kalauzzal összevetve igen szép teljesítmény. Persze kisebb a szóban forgó terület, de ha a hasonló méretű felvidéki városokkal mérjük össze ezt a számot, akkor is igen jó eredmény és objektív visszaigazolása annak, hogy egy kulináris indíttatású felvidéki körútba illesszük be e történelmi levegőjű egykori magyar várost. (A zólyomi Season nevű étteremről szóló beszámolómban név szerint is szó volt az említett étteremkalauzban szereplő besztercebányai helyekről) 

Az az egy nap, amit a városban töltöttünk nem volt elegendő ahhoz, hogy minden érdemleges helyet teszteljünk, nemhogy gasztronómiai, de még a sör .szempontjából sem. Viszont a világhálós forrásokat tanulmányozva úgy tűnik, hogy az Urpiner sörgyárat leszámítva a legizgalmasabb sörös egységeket sikerült kilőni. Ezzel együtt csak annyit mondhatok biztonsággal, hogy ellentétben Szegeddel, Temesvárral vagy Brassóval, ahol sikerült a végére járni az legfontosabb sörcentrikus vendéglátóhelyeknek, e bányaváros tartogathat még meglepetéseket.

Egy vendéglátóegység megítélésében az is egy releváns szempont, hogy miként reagálnak arra, ha az ember akár azért, mert nem vette észre, hogy van még a nyitásig 5-10 perc, akár azért, mert remél némi rugalmasságot, hamarabb próbál meg leülni. Nyilván nem lehet elvárni ennek engedélyezését, és felróni azt, ha megtagadják ezt az apró gesztust. 

Viszont nem mindegy, hogy ezt az együttérzés legkisebb jele nélkül, hidegen, már-már rendutasítólag teszik, kelletlenül, olyan hangnemben, melyben a nem is oly a rejtett üzenet az, hogy „miként is képzeli a vendég”. Amint az elő is fordult velünk a debreceni Stay sörbárban, két ízben is. Jogos kérdés, hogy miért próbálkoztam másodszor az első visszautasítás után. Nos, első alkalommal a kálvinista Rómában lakó kárpátaljai barátommal együtt azt reméltük, hogy a zuhogó eső elég ahhoz, hogy meglágyítsa a felszolgálók szívét. Tévedtünk. Másodszor már csak 3-4 perc volt a nyitásig, ennyi pedig úgy véltem, hogy beleférhet, titkon azt is remélve, hogy a korábbi negatív élményt felülírhatjuk. Nem éltek a lehetőséggel. Sebaj, én sem fogok élni a továbbiakban a hozzájuk való betérés lehetőségével, iszom inkább a nem messze eső hasonló profilú Szóda bárban. 

 

Másrészt meg értékelni lehet azt, ha valahol természetes kedvességgel leültetik a korán vendéget, mint például a tatai Mona Lisa 2-ben, vagy a Davaj Hetben. Az első jó pont megvolt. 

A második pultosok felkészültsége, segítőkészsége és angol nyelvtudása. A söreikből ingyen kóstolót is kaptunk a biztos választáshoz. Nemcsak a sörökről szolgáltak értékes információkkal, hanem a hely nevét illetően is. Nem pont azt foglalták össze röviden, amit a Chatgpt, de az első fele stimmelt. Lássuk akkor, mit mond az M.I.! 

“A „Davaj het” kifejezés keverék: az első szó orosz, a második szlovák.

Davaj (orosz: давай) = „gyerünk”, „rajta”, „add ide”, „menjünk” – a helyzettől függően.

Het (szlovák: „choď het”) = „el innen”, „takarodj”, „menj el”.

Így a „Davaj het” magyarul nagyjából annyit tesz: „Gyerünk, húzz innen!” vagy „Rajta, tűnj el!”. Egyfajta nyers, kicsit szlengszerű felszólítás, amit főleg kelet-szlovákiai és ukrán határ menti közegben használnak.” 

Csak olyan hely engedheti meg magának ezt a poént a maga nevében, ahol a vendég érzi, hogy nagyon is örömmel látják. Márpedig itt egyértelműen ez a helyzet.

A hangulatos söröző-bisztró egy XIV.-ik századi patinás épületben nyitott, ahol a honlap állítása szerint az első Pilsner-étterem működött a háború előtt, otthont adva a helyi notabilitások rendszeresen italozásának-mulatozásának. 

A szerző felvétele

A 2019-ben egy konténeres street food egységgel indító, majd e kivételes ingatlant kibérlő négy fiatal, akiknek fotója szerepel a honlapon is egyébként, folytatni kívánja e hagyományt, a hely vonzerejét minőségi konyhával növelve. 

A beltér boltíves, érdemes a legbelső teremben leülni, ahol széles bárpult fogadja a vendégeket, régimódi csempe borítja a berámozott képekkel díszített falakat az ajtó magasságáig, az asztalon szárazvirágkompozíció, só- és borsdaráló. Békebeli sörözőhangulat.

A szerző felvétele

Jó időben a festői városközpontra néző teraszt is működtetnek. A patikatisztaságú mosdóban a kézmosókagyló mellett kis kosárkában férfi kozmetikumokat bocsátanak a vendégek használatára.

A szerző felvétele

A helyi konyha fogásaira és nemzetközi klasszikusokra egyaránt építő étlap könnyen áttekinthető, ami nem meglepő annak fényében, hogy kihangsúlyozzák, hogy nem dolgoznak kész vagy félkészételekkel, hanem mindent helyben készül. Rokonszenves, hogy helyi tájszavakat használnak, ezeket az utolsó oldalon lefordítják angolra. Nem egy mifelénk is közhasználatban levő ismerős kifejezést találunk a listán a „krumple”-től az „escajg”-on, snicel”-en, „bukrétá”-n, „ugorká”-n keresztül a „gazdá”-ig. 

Több kulináris érdekességgel is találkozhatunk a kínált fogások között, így például készítenek háromféle lángost, hagyományosat, amit kérhetünk sajttal, illetve saját szószokkal, a hely nevét viselő variánst, amire tépett sertéshús, spenót és kéksajtmártás kerül, valamint „Fugger” címszó alatt egy füstölt marhahússal, párolt gombával, dijoni majonézzel, kaporral, lilahagymával toppingolt változatot. 

Tartanak házi pasta-kat, burgereket, szendvicseket, csirkepaprikást, cukkinipalacsintát s néhány bevett sörkorcsolyát a rántott hagymakarikáktól a különféle dippekkel felszolgált sültburgonyáig.

Ötféle jól összeválogatott helyi, illetve cseh sört csapolnak, köztük egy sajátot is. Több minőségi tétel kapható palackban. Tartanak egy csapolt és egy palackos proseccot, néhány minőségi töményt és alapkoktélt. Egy helyi pörkölőtől érkező alapanyagból főzik a kávét. 

Rendeltünk egy jó ízegyensúlyú, selymes gombalevest, amit füstölt hússal, kolbásszal és főtt tojással kínálnak, apróra vágott kaporral és petrezselyemmel megszórva, valamint egy spenótos palacsintát, amit frissen sütöttek, az étlap ígéretének megfelelően rikottával töltöttek, majd beborítottak koktélparadicsomos salsa verde-s vegyes levélsalátával.

A szerző felvétele

Mindkét fogásunk messzemenően megfelelt a várakozásainknak, a kifogástalan kovászos kenyér, amit a leves mellé kaptunk még felül is múlta azt. 

A szerző felvétele

Ittunk az ételekhez egy pohárral a besztercebányai Gran Kézműves sörfőzde által készített, Krepan névre hallgató 11-es Balling fokú, jó ivású saját sörből, ugyanezen főzde citromos IPÁ-jából s a pesti közönség által is ismert cseh Kocour epres porteréből. Mindhárom sört négy pontra vagy afölé értékeltük. 

A Gran főzdéhez el is zarándokoltunk délután a Google Maps-en közölt nyitvatartási időben, de sajnos zárt ajtó fogadott. Sebaj, sétáltunk egy jót, visszaúton a Főtér fele betértünk a Perla nevű brew pubba. De erről majd a következő részben szólok.


Elérhetőségek:

Davaj Het

Besztercebánya, Főtér (jelenlegi hivatalos nevén: Szlovák Nemzeti Felkelés tere - Namestie SNP) 2.

Telefonszám: +421 948 051 492

Honlap: https://davajhet.sk/en/

E-mail-cím: [email protected]


