Mitől alszunk jobban? Ezek a melatonin tartalmú ételek segítenek

Köztudott, hogy a nehéz, zsíros ételek, a koffein és az alkohol fogyasztása negatívan hat az alvásminőségre. Ha azonban pihentetőbb vágyunk, ezek elkerülésénél jóval többet tehetünk. A kulcs a melatonin.

Sok melatonint tartalmaz a kivi, a meggylé, a tojás, a paradicsom és a banán is, de a magvak és mogyorófélék is / Fotó: Tatiana Bralnina / Shutterstock

A melatonin az alvási ciklust irányító hormon. A természetes melatonintermelés legfőbb kiváltója a fényváltozás, azonban a melatoninszintet étkezéssel és étkezéseink időzítésével megnövelhetjük.

Magas melatonin tartalmú ételek

Sok melatonint tartalmaz például a kamillatea, de az sem véletlen, hogy a mesékben a gyerekek mindig tejet isznak lefekvés előtt. A tej ugyanis gazdag triptofánban, amelyből a szervezetünk melatonint állít elő. Ez a zöldségekről és gyümölcsökről is elmondható, aki többet fogyaszt belőlük, – egy 2021-es kutatás szerint – jobban alszik.

De sok melatonint tartalmaz még a kivi, a meggylé, a tojás, a paradicsom és a banán is – a magvakról és mogyorófélékről nem is beszélve. Ezek beépítése az étrendünkbe természetes módon segíti a melatonintermelést – írja a BBC.

Illetve ne feledkezzünk meg a magnéziumról, melyet főleg zöld levelesekkel, például a spenóttal vihetünk be. A magnézium ugyanis csökkenti a stresszt és megnyugtatja az idegrendszert.

Melyik diéta segíti leginkább az alvást?

A kutatók szerint a növényi alapú és a sok teljes kiőrlésű gabonafélét, illetve tejet és sovány fehérjéket tartalmazó étrend segít a leginkább minket esténként álomba ringatni.

Azonban nem egy magnéziumtabletta vagy egy pohár joghurt tesz majd csodákat. Nem szabad megfeledkeznünk a napirend és az étkezéstervezés fontosságáról! Ha a szervezetünk számára egyértelművé tesszük, mikor, minek jött el az ideje, este könnyebben szenderül álomra. Ezért érdemes kialakítanunk egy napi rutint, melynek része, hogy nagyjából minden nap ugyanakkor eszünk.

Az étkezés időzítésével ráadásul a falási rohamoktól is megkíméljük magunkat, különösen lefekvés előtt. Ha egész nap össze-vissza eszünk és nem mozgunk, nem várhatjuk, hogy egyetlen, lefekvés előtti étkezés varázsütésre megoldja az alvásproblémáinkat. Ne csak lefekvés előtt, egész nap figyeljünk oda, mit eszünk és hogyan élünk!