melatoninétrendalvásdiéta

Mitől alszunk jobban? Ezek a melatonin tartalmú ételek segítenek

Mindannyian tudjuk, hogy ha teli hassal bújunk ágyba, nem alszunk igazán jól. Talán azt is tudjuk, mely ételek fogyasztása rontja az alvásminőséget. De milyen ételeket fogyasszunk, hogy valóban jót aludjunk? A megoldást a melatonin tartalmú ételek jelentik.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 18:09
Milyen ételeket fogyasszunk, hogy valóban jót aludjunk? A megoldást a melatonin tartalmú ételek jelentik
Milyen ételeket fogyasszunk, hogy valóban jót aludjunk? A megoldást a melatonin tartalmú ételek jelentik Fotó: Gladskikh Tatiana Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Köztudott, hogy a nehéz, zsíros ételek, a koffein és az alkohol fogyasztása negatívan hat az alvásminőségre. Ha azonban pihentetőbb vágyunk, ezek elkerülésénél jóval többet tehetünk. A kulcs a melatonin.

Sok melatonin tartalmaz a kivi, a meggylé, a tojás, a paradicsom és a banán is, de a magvak és mogyorófélék is
Sok melatonint tartalmaz a kivi, a meggylé, a tojás, a paradicsom és a banán is, de a magvak és mogyorófélék is / Fotó: Tatiana Bralnina / Shutterstock

A melatonin az alvási ciklust irányító hormon. A természetes melatonintermelés legfőbb kiváltója a fényváltozás, azonban a melatoninszintet étkezéssel és étkezéseink időzítésével megnövelhetjük.

Magas melatonin tartalmú ételek

Sok melatonint tartalmaz például a kamillatea, de az sem véletlen, hogy a mesékben a gyerekek mindig tejet isznak lefekvés előtt. A tej ugyanis gazdag triptofánban, amelyből a szervezetünk melatonint állít elő. Ez a zöldségekről és gyümölcsökről is elmondható, aki többet fogyaszt belőlük, – egy 2021-es kutatás szerint – jobban alszik.

De sok melatonint tartalmaz még a kivi, a meggylé, a tojás, a paradicsom és a banán is – a magvakról és mogyorófélékről nem is beszélve. Ezek beépítése az étrendünkbe természetes módon segíti a melatonintermelést – írja a BBC.

Illetve ne feledkezzünk meg a magnéziumról, melyet főleg zöld levelesekkel, például a spenóttal vihetünk be. A magnézium ugyanis csökkenti a stresszt és megnyugtatja az idegrendszert.

Melyik diéta segíti leginkább az alvást? 

A kutatók szerint a növényi alapú és a sok teljes kiőrlésű gabonafélét, illetve tejet és sovány fehérjéket tartalmazó étrend segít a leginkább minket esténként álomba ringatni.

Azonban nem egy magnéziumtabletta vagy egy pohár joghurt tesz majd csodákat. Nem szabad megfeledkeznünk a napirend és az étkezéstervezés fontosságáról! Ha a szervezetünk számára egyértelművé tesszük, mikor, minek jött el az ideje, este könnyebben szenderül álomra. Ezért érdemes kialakítanunk egy napi rutint, melynek része, hogy nagyjából minden nap ugyanakkor eszünk. 

Az étkezés időzítésével ráadásul a falási rohamoktól is megkíméljük magunkat, különösen lefekvés előtt. Ha egész nap össze-vissza eszünk és nem mozgunk, nem várhatjuk, hogy egyetlen, lefekvés előtti étkezés varázsütésre megoldja az alvásproblémáinkat. Ne csak lefekvés előtt, egész nap figyeljünk oda, mit eszünk és hogyan élünk!

Napi étrend melatonin tartalmú ételekkel

Reggeli

  • Zabkása meggylével felöntve, a tetején szeletelt banán és dió
  • Egy pohár meleg tej fahéjjal

Tízórai

  • Kivi és egy marék mandula
  • Egy csésze kamillatea

Ebéd

  • Lazacos teljes kiőrlésű szendvics friss spenóttal, paradicsommal és főtt tojással
  • Köretnek rukkolás saláta tökmaggal megszórva
  • Desszertként natúr joghurt pár szem cseresznyével/meggyel

Uzsonna

  • Teljes kiőrlésű keksz egy pohár meggylével
  • Egy banán (jó melatoninforrás és segít stabilizálni a vércukrot estére)

Vacsora

  • Zöldséges rizottó (spenót, borsó, kevés reszelt sajt)
  • Mellé egy pohár meleg tej vagy gyógynövénytea (kamilla, citromfű)

Ez az étrend:

  • Melatoninban gazdag alapanyagokra épül (meggy, kivi, banán, paradicsom, tej, tojás, magvak).
  • Tartalmaz magnéziumot és triptofánt is (spenót, diófélék, hal, tejtermékek).
  • Könnyű vacsorával zárul, ami nem terheli meg az emésztést lefekvés előtt.

Forrás

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.