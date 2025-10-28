Öt zöldséglevél, ami eddig a kukában landolt - pedig sok ételt gazdagíthatunk velük

Az elmúlt évtizedek leszoktattak minket a takarékos, sokoldalú alapanyag felhasználásról. Nagy valószínűség szerint pont úgy főzünk, ahogy szüleinktől láttuk. Ha édesanyánk vékonyan hámozta a krumplit, a mi kezünk is így csinálja. Ha kidobta a zöldség zöldjét, a szemétre vagy jó esetben komposztra dobjuk mi is azt. Pedig nagyon sok zöldségféle levele fogyasztható. Sőt, nem csak fogyasztható, de finom is, semmi keresnivalója a konyhai hulladékok között. Gazdagítható vele egy-egy leves vagy egy ragu, belesüthető pogácsába, kenyérfélébe. Esetleg pesztó, vagy kevésbé előkelő néven, zöldségkrém is készíthető azokból. Bővíthetik megszokott étrendünket, olykor igazi gasztronómiai ínyencség alapanyagai lehetnek. Nem mellesleg, takarékos szokássá válhat, ha tudatos szemmel nézzük mindazt, ami fölött addig átsiklottunk. De melyek lehetnek ezek a zöldségek, amik dupla ajándékkal kényeztetnek minket?

Ne dobd ki a zöldségleveleket! A brokkoli-, cékla-, karalábé- és reteklevél finom, tápláló és takarékos alapanyag a konyhában/ Fotó: Oleksandr Berh / Shutterstock

Brokkolilevél – az elfelejtett immunerősítő

A brokkolit sokan csak rózsájáért vásárolják, a levele nem igazán van fókuszban, pedig igazi vitaminbomba. Már egy-két marék brokkolilevél is fedezi az A-vitamin-szükségletünk nagy részét, nem mellesleg C-vitaminban is igen gazdag, ami miatt a természetes immunerősítő között tarjuk számon. A levele mellett számoljunk a szárával is, bármilyen friss salátába reszelve zamatosabbá teszi azt. Ha pedig kicsi brokkolit vettünk csak, a szárat vékonyra szeletelve növelhetjük akár a főzelékünk mennyiségét is.

Cékla meg a zöldje

Őseink nem véletlenül tartották nagy becsben a céklát. A népi gyógyászat szinte csodaszerként tartotta számon. Rubint színű gumója ma is kedvelt, de a zöldje sok háztartásban szinte szóba se kerül. Pedig sokoldalú alapanyag: salátába, levesbe, raguba vagy akár pesztóként is megállja a helyét. Íze egy kicsit a spenótra emlékeztet, felhasználási módjának pedig csak kreatív fantáziánk szab határt.

Karalábélevél – egyszerűen finom

Sokan csak a gumóját főzik levesbe, vagy főzelék készül belőle. Pedig a karalábé levele ízletes kincs. Ízben valahol a spenót és a kelkáposzta között helyezkedik el félúton, de valójában aligha behatárolható az íze, mindenesetre nagyon finom. Levesekben, salátában, pörköltben is nagyágyú, illetve bármilyen töltelék burkolóleveleként is szuper. Önálló fogásként is megállja a helyét: remek főzelék vagy zöldségkrém készíthető belőle. A karalábélevél ugyanannyira feldobja a karamelles fogások ízét, amennyire hajlik a sósabb, fokhagymás ételek felé. Blansírozás után, akár a szőlőlevél, fagyasztható is, így a legfrissebb, legzsengébb levelek is eltárolhatóak.