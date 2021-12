Turi György nem várta meg a vizsgálat eredményét – lemondott

Talán csak furcsa egybeesés, de a Turi-ügyben csütörtökön mindig történik valami. A MÚSZ két hete, csütörtökön jelentette be, hogy ötfős vizsgálóbizottságot állít fel, amelynek feladata, hogy az érintettek meghallgatásával feltárja a mesteredző ellen megfogalmazott vádak hátterét, egyúttal azt is közölte, Turi a vizsgálat végéig felfüggesztette alelnöki tevékenységét a szövetségben.

Múlt héten csütörtökön érkezett az újabb közlemény, amelyből kiderült, kik a tagjai az ötfős vizsgálóbizottságnak, eredményt pedig december közepére ígért a szövetség. A sorminta ma – tehát csütörtökön – újabb közleménnyel folytatódott, amelyből kiderült, Turi György a vizsgálat eredményét meg sem várva benyújtotta lemondását az alelnöki pozíciójáról, valamint az edzőbizottság elnöki tisztéről. Wladár Sándor elnök pedig már el is fogadta azt.

– Ahogy azt megválasztásom napján is ígértem: a magyar úszósportban nincs helye a bántalmazás bármely formájának – közölte Wladár Sándor. – Bár kétségtelen tény, hogy a Turi György vezette Kőbánya SC fantasztikus sikereket ért el a medencében az elmúlt években, sőt évtizedekben, az egykori versenyzők megnyilatkozásai komoly árnyat vetnek az eredményekre. Éppen ezért tartom az egyetlen elfogadható döntésnek, hogy még a vizsgálóbizottság jelentését megelőzően, Turi György vállalta a felelősséget, és távozott a szövetség szakmai alelnöki pozíciójából.

A bizottság ettől függetlenül természetesen folytatja a munkáját, jelezte az elnök: – Semmiképp sem akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy bármit is a szőnyeg alá kívánunk söpörni. A bizottságtól nem csupán az aktuális ügy kivizsgálását várjuk, de olyan ajánlások megtételét is, amelyek még komolyabb garanciákat adnak a felelősök megtalálására, a fiatal sportolók védelmére, illetve, ami szintén nagyon fontos, az áldozatok megsegítésére is.

Mint ismert, a Turi-ügyet a tokiói olimpia után visszavonult Cseh László robbantotta ki, aki több interjúban is arról beszélt, hogy korábbi edzője, akinek az irányítása mellett többek közt három olimpiai ezüstérmet szerzett a pekingi ötkarikás játékokon, lelki és fizikai terrorban tartotta a sportolókat. A mindenki által elismert úszóklasszis kijelentése nyomán egymás után álltak elő saját, egyre megdöbbentőbb történeteikkel a jelenlegi vagy korábbi úszók.

Kozma Dominik a hajánál fogva a vízből kirángatott sportolóról számolt be, Kiss Noémi a vécében agyba-főbe vert fiúról mesélt, Szepesi Nikolett újra megerősítette a traumákat, amelyekről korábban botránykönyvet is írt, Dara Eszter szexuális zaklatásról vallott, Reményi Diána a verbális bántalmazást rótta fel. Akadt azonban olyan volt Turi-tanítvány is, aki a védelmébe vette az edzőt, a 2000-ben Eb-győztes Batházi István tett így.

Turi legelőször a lapunknak nyilatkozva reagált a vádakra, s tagadta, hogy Cseh Lászlót megütötte volna. A kialakult hangulatra jellemző volt azonban, hogy bárkit említett a mesteredző a saját védelmében, az illető hamarosan nyíltan vagy burkoltan kifejezte nemtetszését.

A mesteredző egy interjúban Shane Tusupot hozta fel példaként, hogy lám ő is ostorral és cukorral operált Hosszú Katinka edzőjeként, az amerikai azonban Instagram-posztjában kikérte magának a párhuzamot. Turi felemlegette a jó kapcsolatát Szilágyi Liliánával, aki a YouTube-csatornáján reagált erre úgy, hogy az edző kiragadta egy-egy mondatát, és sorstársakként hivatkozott a bántalmazott sportolókra.

De Turi megemlítette Késely Ajnát és Bernek Pétert is, előbbi egy titokzatos, ám szintén nem sok jót sejtető posztban, utóbbi határozottabban, interjúban ellenkezett.

Turi körül teljesen elfogyott a levegő, nem maradt más választása, mint a két héttel ezelőtti felfüggesztését lemondássá változtatni. Ettől függetlenül fontos, hogy a vizsgálat milyen eredménnyel zárul. Fontos, immáron nem Turi György szerepvállalása, hanem a magyar úszósport hitelessége miatt.

Borítókép: Turi György (Fotó: Teknős Miklós)