Edzőt és tulajdonost is eltiltottak, így rajtol az NBA-szezon

A legtöbb idény előtti listán, már csak illendőségből is a címvédő Golden State Warriorst tartják a legnagyobb esélyesnek a 2022/23-as NBA-idény előtt. Az előző évtized legeredményesebb csapata két ínséges esztendő után tavaly ismét összeállt, Steph Curry immár statisztikailag is a liga történetének legjobb tripladobója, s végre Klay Thompson is egészséges.

A rajt előtti napokban azonban nem róluk, hanem a harmadik vezérről, a 2017-ben az év védőjének választott Draymond Greenről szóltak a hírek, aki két hete egy edzésen ököllel behúzott egyet csapattársának, Jordan Poole-nak.