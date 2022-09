„Bármennyi jót tettem, kioltja néhány múltban kimondott szó”

A sikerekhez talán hozzájárult az elmúlt évek két komoly beruházása is: két éve ultramodern teljesítményelemző központot, tavaly a felújított csarnokot adták át Phoenixben.

Mindezek alapján semmi sem indokolná, hogy a hatvanéves Sarver éppen most adja el a Sunst, mégis ezt a szándékát jelentette be, ahogy megválik a város női csapatától, a Mercurytól is. (A La Ligában szereplő Real Mallorcát viszont nem kezdi árusítani.)

Az ok? Az NBA eltiltotta a Sunsban uralkodó munkahelyi kultúra miatt.

Sarvert tavaly az ESPN cikkében vádolta meg rasszizmussal néhány korábbi munkavállalója, igaz, mások ugyanebben az írásban védték az üzletembert. Az NBA vizsgálatot indított, és végül egy évre eltiltotta a Suns tulajdonosát, valamint tízmillió dollárra büntette, az indoklás ezzel az idézettel kezdődik:

Mr. Sarver a Sunsnál és a Mercurynál eltöltött időszakban másokat idézve legalább öt alkalommal megismételte az N-szót

Az NBA emellett a női munkavállalók külsőjére tett helytelen megjegyzéseket, szexuális tartalmú megszólalásokat, munkavállalókkal szembeni kiabálást és káromkodást is bevett az üzletember bűnlajstromába.

Az egyéves eltiltás során Sarver semmilyen módon nem képviselheti a phoenixi csapatokat, nem lehet jelen semmilyen, az NBA-hez köthető rendezvényen vagy létesítményben. Ez nyilvánvalóan ellehetetleníti a munkáját, ezért is kezdte árulni a két kosárlabdacsapatot, amit Adam Silver, az NBA elnöke jó lépésnek tart.

A jelenlegi könyörtelen környezetben sajnos fájdalmasan egyértelművé vált a számomra, hogy bármennyi jót tettem és tehetnék a jövőben, kioltja néhány múltban kimondott szó

– kesergett Sarver.

Egészen másképp látta a tulajdonos helyzetét saját csapatának sztárja, Chris Paul, valamint az NBA legismertebb aktív játékosa, a woke-ügyekben mindig hangos LeBron James, akik túlságosan enyhének találták Sarver büntetését.

Ne legyenek kétségeink: ha az NBA kézzel fogható bizonyítékot talált volna a rasszizmus vádjára, sokkal súlyosabb lett volna az ítélet. 2014-ben a Los Angeles Clippers (ironikus módon Chris Paul akkori csapata) elnökét, Donald Sterlinget egész életére eltiltották a ligától egyetlen rögzített telefonbeszélgetés alapján.