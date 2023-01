Chema Rodríguez a fanyalgók felvetéseire is reagált

– Hogyhogy nem az Izland ellenire? A második csoportmeccsen hatgólos hátrányból sikerült fordítani egy titkos favorittal szemben.

– Ez valóban így volt, de azt a mérkőzést abban a tudatban játszottuk, hogy még van lehetőségünk javítani. Ha ne adj Isten alulmaradtunk volna Izlanddal szemben, még mindig ott lett volna a Portugália elleni találkozó, amelyen javíthattunk volna. Brazília ellen teljesen más mentális állapotban kellett pályára lépniük a játékosoknak: ha veszítettek volna, nem maradt volna több esélyük. Ezért is tartom komolyabb eredménynek a dél-amerikaiak legyőzését, mint az Izland elleni – számomra, és talán a szurkolóink számára is – nagyon fontos diadalt.

– Nézzük a másik oldalt! Dánia ellen volt a mélypont, addig minden meccs után leszögezte, hogy a válogatott családot alkot, és ez a bajtársias közösség a küzdőszellemének köszönhetően éri el az eredményeit. A 40-23-as vereség után a saját felelősségét is megpendítette. Miért?

– Mert én is hibáztam, talán nem készítettem fel elég jól a csapatot. Számomra is érthetetlen volt, hogy milyen hitehagyottan kézilabdázott a csapat Dánia ellen. Az esélyekkel tisztában voltunk, de az a teljesítmény elfogadhatatlan volt. Úgy vettem észre, hogy az azt követő két vereség, a Norvégia és Egyiptom elleni meccs ellenére a csapat hozzáállására nem lehetett panasz. Egyiptom ellen hatgólos hátrányból álltunk fel.

A kapitány a saját felelősségét is felvetette Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Jó, hogy szóba hozta a felállást: a skandináv csapatok, Egyiptom, és Portugália ellen is gyengén kezdett a válogatott. Ennek vajon mi lehet az oka?

– Ha számszakilag vesszük, valóban helytálló a megállapítás. Érdekes módon többször is azt tapasztaltam, hogy a játékunk minőségével a helyzetkihasználást leszámítva nincsenek gondok. Nyilvánvalóan a helyzeteket be kell lőni, és mivel ez nem sikerült, ezért tudott előnyt szerezni az ellenfél. Szóba hozhatnám a Portugália és a Norvégia elleni mérkőzésünket, amikor már az első percben elveszítettünk egy-egy fontos játékosunkat, Sipos Adriánt majd Rosta Miklóst. Ehhez kellett alkalmazkodnunk.

– A játékvezetők nem mindig díjazták a magyar védők keménységét: a vb-n nálunk volt a legtöbb kétperces kiállítás. Miért? Lehet ebben előrelépni?

– Természetesen lehet. A védekezésen is lehet és kell is csiszolni. A mi játékosainknak általában nem kedvezett az, amikor villámgyors ellenféllel kerültek szembe. Halkan jegyzem meg, hogy néha úgy éreztem, hogy az, amit Bánhidi Bence kénytelen elviselni az ellenfél védőitől, nem csak súrolja, át is lépi a szabályosság kereteit. De visszatérve a felvetésére: a védekezésben is fejlődnünk kell.

Kilenc meccset játszottak a vb-n Fotó: MTI/Kovács Tamás

– A nemzetközi tempóhoz alkalmazkodni kell, a válogatott keret többsége klubszinten nem az elitmezőnyben, a Bajnokok Ligájában kézilabdázik. Egyetért azzal a felvetéssel, hogy a fiatal, a két élcsapatban, Veszprémben és Szegeden vegetáló tehetségek fejlődését az segítheti elő, ha külföldön szereznek nemzetközi tapasztalatot?

– Amennyiben megkérdezik a véleményemet, én egyikőjüket sem fogom lebeszélni arról, hogy külföldön szerezzenek némi rutint. Ebből a válogatott csak profitálhat. A pályafutása és a fejlődése szempontjából Máthé Dominik jó döntést hozott annak idején, amikor Balatonfüredről Norvégiába szerződött. Ma már a Paris SG játékosa. Remélem, Fazekas Gergő is megtalálja a számítását Plockban.

– Velük és az idei vb-ről sérülés miatt lemaradó Juhász Ádámmal a fedélzeten könnyebb lesz majd megvívni az olimpiai selejtezőt?

Én még nem tekintek annyira előre. Addig még vár ránk egy Eb-selejtező, és ha azt sikerrel megvívjuk, jövőre maga a németországi Európa-bajnokság. És addig még rengeteg minden történhet. Addig is értékeljük azt, amink van: kiharcoltuk a helyünket a selejtezőn, és ez idén olyan csapatoknak, mint Horvátország, Szlovénia vagy éppen Izland, nem sikerült.