Magyar vb-mérleg: jeles a férfiaknak, elégséges a nőknek

Nádas Bence nehéz, de örömteli választás előtt

A férfi kajakosok előtt le a kalappal. Mindhárom olimpiai számban ezüstéremmel szereztek kvótát: K–1 1000-en Varga Ádám, K–2 500-on Nádas Bence és Kopasz Bálint, K–4 500-on pedig Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István és Tótka Sándor lett második. Kopasz ráadásként győzött K–1 500-on, Vajda Bence és Szántói-Szabó Tamás pedig K–2 1000-en harmadik lett.

A duisburgi eredmények alapján férfikajakban lényegében összeállt az olimpiai csapat, nem feledve, hogy egyesben és kettesben két egység indulhat. Csupán Nádas Bence áll nehéz döntés előtt: kettesben választania kell a két olimpiai bajnok, Kopasz és Tótka között…

A férfiak kenuban is kitettek magukért. Egyesben Adolf Balázs, valamint kettesben Korisánszky Dávid és Fekete Ádám is ötödikként szerzett kvótát, és mindkét egységben benne van jövőre az éremszerzés lehetősége. Adolf azzal is bizonyította a klasszisát, hogy ötezer méteren valósággal játszadozott a mezőnnyel, úgy győzött. (Ötezer méteren született a tizedik érmünk is, női C–1-ben Kisbán Zsófia második lett.)

Összességében a férfiak jelesre, a hölgyek azonban csak elégségesre vizsgáztak, nekik rendezniük kell a soraikat.

Borítókép: Nádas Bence két ezüsttel, Kopasz Bálint egy-egy arannyal és ezüsttel zárta a vb-t (Fotó: MTI/Kovács Tamás)