Leclerc nem leplezte csalódottságát csapattársa győzelme után

A Ferrari versenyzője végül a bokszban elvesztett három pozícióból – George Russell kiesésének köszönhetően – egyet nyert vissza, végül a negyedik helyen futott be. A maga eredményét tekintve csalódottan, Sainz győzelmének viszont örült.

– Sokat jelent ez a siker, főleg azért, mert rengeteget dolgoztunk érte. De bármennyire is csodálatos ez, nem tudom leplezni a csalódottságom. Azt kívánom, bár csak jobb eredményt értem volna el ma, de valójában nekem kellett volna jobb teljesítményt nyújtanom – méghozzá még tegnap.

A Ferrari nem áldozta be Leclerc-t, vagy mégis?

Leclerc azt is elárulta, szíve szerint ő is George Russell-lel és Lewis Hamiltonnal (mindkettő Mercedes) tartott volna, amikor a két brit a virtuális biztonsági autós szakasz alatt bevállalt egy második kerékcserét is. A monacói pilóta azonban utólag belátta, a Ferrari jól döntött azzal, hogy nem hívta őt ki a bokszba.

– Szerettem volna cserélni, de feltehetően nem sok mindenen változtatott volna, mert George és Lewis is cseréltek, így valószínűleg mögöttük értem volna célba – vélekedett Leclerc, aki nem érezte úgy, hogy a Ferrari beáldozta volna őt a győzelemért. – Rendben volt, ami történt, a futam előtt így beszéltük meg a stratégiát. Az első etapban ugyan gyorsabbak voltunk a Mercedesnél, ezért kértem, hogy változtassunk a megbeszélteken, de végül jól döntöttünk, hiszen Carlos győzött.

Pedig a Szingapúri Nagydíj után a Ferrari csapatfőnöke bevallotta, azért nem engedélyezték Leclerc-nek a második kerékcserét, hogy a második Lando Norris (McLaren) mellett legalább egy további autó is a futamgyőzelemre hajtó Mercedesek útjába kerüljön, így megnehezítve azt, hogy az Ezüstnyilak Sainz nyomába érjenek.

– A pályán elfoglalt pozíció különösen fontos Szingapúrban. Bár megértem a Mercedest, mert a tény, hogy volt egy új szett közepes gumijuk, remek lehetőséget biztosított a pilótáknak, de a mi szempontunkból az tűnt a tökéletes stratégiának, hogy Charles és Lando is bekerült Carlos és a Mercedesek közé. Már csak azért is, mert Carlos nagyon vigyázott a gumikra, nem koptatta el őket annyira – magyarázta Frédéric Vasseur, aki a győzelem ellenére is két lábbal a földön maradt. – Azért ezzel világbajnokok még nem lettünk, csupán előreléptünk. Most kiélvezzük a győzelmet, hiszen megdolgoztunk érte, de Szuzukában újra a nulláról kell kezdenünk mindent.

