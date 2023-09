Bajban a Barcelona: a La Ligából és a BL-ből is kizárhatják a klubot

Februárban derült rá fény, hogy a Barcelona elnökei 2001 és 2018 között pénzt utaltak át a katalán bírói testület alelnöke, José María Enríquez Negreira egyik cégének. Amikor ez a nyilvánosság tudomására jutott, a gránátvörös-kékek azzal védekeztek, hogy tanácsadásért fizettek hét-nyolc millió eurót a vállalatnak.

Az ügyben vizsgálatot indítottak, és a Barcelonának a jövőben a bíróság előtt kell védekeznie, miután csütörtökön vesztegetés gyanújával vádat emeltek a klub ellen, emellett Enríquez Negreirának, a fiának, Javier Enríquez Romerónak, illetve a Barca korábbi elnökeinek, Sandro Rossellnek és Josep Maria Bartomeunak is felelnie kell. Sajtóinformációk szerint ha bűnösnek találják a felsorolt egyéneket, akár hat év szabadságvesztésre is ítélhetik őket. A klub pedig pénzbüntetést kaphat, de kizárhatják a bajnokságból is.

Ha elmarasztaló ítélet születik a Barcelonával szemben, azt minden bizonnyal az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) sem hagyná szó nélkül, és az európai kupasorozatokból való kizárással büntetné a katalánokat.

A Barcelona ügye nem tett jót a spanyol futball hírnevének

A La Liga elnöke, Javier Tebas arra panaszkodott, hogy a Barcelona vesztegetési ügye sokat ártott a spanyol futball hírnevének. Ez pedig azért különösen kellemetlen, mert egyébként is több problémával kell megküzdeniük, hiszen Vinícius Júnior rasszista támadások célpontja, a spanyol szövetség elnöke, Luis Rubiales pedig azzal okozott botrányt, hogy a női világbajnokság döntője után megcsókolta egyik játékosát, holott Jenni Hermoso nem kért belőle.

A La Liga öt év elteltével már nem tehet lépéseket a Barca ügyében, de Tebas reméli, a katalán klub megbűnhődik, hogy bűnösnek kiáltják ki.

– Folytatni kell a vizsgálatot, hogy megtudjuk, Negreirának mekkora befolyása volt a játékvezetők kijelölésére, esetleg a mellőzésükre – szerintem sok. És hogy aztán a kijelölt bírókra mekkora nyomást gyakorolt. De a puszta tény, hogy befolyásolni próbálták őt, büntetést vonhat maga után, hiszen ez sportkorrupció. Nem akarok az egyik vagy a másik elnökre mutogatni, csak annyit mondok, hogy folytatni kell a vizsgálatot, mert ha négy klubelnök fizetett Negreirának, az súlyos probléma. Arról nem is beszélve, hogy mennyit árt a spanyol futball hírnevének – vélekedett Tebas, aki arról is beszélt, ha megtehetné, milyen lépéseket tenne az ügyben.

– Ez nem a mi felelősségünk, de szerintem a megfelelő döntés a pontlevonás lenne. Pontlevonási rendszert kellene megalkotnunk, mert azon kevés ország közé tartozunk, ahol jelenleg ez nem létezik. Pedig a jelek alapján úgy tűnik, hogy a játékvezetői testület alelnöke olyan összegekhez jutott a klubtól, amikhez nem kellett volna. Tisztázni kell, hogy milyen szándék állt emögött.

