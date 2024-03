Párizs 2024: a legszebb magyar hagyományok folytatódhatnak

Gyűlnek a magyar kvóták az idei párizsi olimpiára, és ez így lesz a következő hónapokban is. A sportolói létszámnak a legnagyobb lökést a két kézilabda-válogatott adhatná, mindkettő hazai pályán válthatja meg a jegyét az ötkarikás játékokra. Mindeközben már azt is elkezdhetjük számolgatni, hány érem lenne reális a magyar küldöttségtől a francia fővárosban, bár ez még olyan tényezőkön is múlik, mint edzettsége vagy a hét végi tekvondó olimpiai selejtező eredménye.

Péni István hazai Eb-n biztosította be helyét a párizsi olimpiai mezőnyben (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Hány kvótát szerzett Magyarország a párizsi olimpiára?

Jól jelzi a kvalifikációs rendszer sokszínűségét, hogy erre a látszólag egyszerű kérdésre nehéz röviden, egyetlen számmal válaszolni. Az elmúlt hetekben például három vívócsapatunk is bebiztosította ötkarikás részvételi jogát: a férfi- és női kard-, illetve a férfipárbajtőr-válogatott. Ez fegyvernemenként három egyéni kvótát jelent, a csapatba viszont nevezhető egy tartalék is, aki csak akkor számít majd olimpiai résztvevőnek, ha ténylegesen pástra is lép a párizsi csapatverseny során. A vívók olimpiai ranglistája április 1-jén nyeri el végleges sorrendjét, a jelenlegi állás alapján női tőrben Pásztor Flóra, női párbajtőrben Kun Anna, míg férfi tőrben Dósa Dániel is szerezne egy-egy kvótát a párizsi egyéni versenybe.