Cseppet sem meglepő, hogy kik viszik a prímet a magyar légió tagjai közül

Emlékezetes marad a forduló számára is: az Union Berlin 2-0-ra kikapott Stuttgartban, a magyar középpályás kezdett, és a 69. percben kiállították, nagyon is szigorú ítélet volt… A Bundesliga másodosztályában a Hamburg Németh Andrást a 72. perctől bevetve szenvedett 2-0-s vereséget Düsseldorfban, a Hertha a St. Pauli vendégeként vallott 2-0-s kudarcot, Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keret tagja, Dárdai Márton a szünetben állt be csereként, ifj. Dárdai Pál kezdőként 87 percet játszott.

Bolla Bendegúz rendszeresen játszik (Fotó: AFP)

A topligák közül a franciában a Le Havre 1-0-ra múlta felül a Toulouse együttesét, Loic Nego a 78. perctől lehetett aktív részese a sikernek. A spanyol élvonalban a Girona Yaakobishvili Antalt a keretbe sem neveze győzte le 2-0-ra az Osasunát. A svájci Servette Bolla Bendegúz szolgálataira 81. percig igényt tartva 0-0-t játszott az Európa-Konferencialigában a cseh Viktoria Plzennel, a vasárnapi bajnoki mérkőzésen pedig a 88. percben állt be a Lausanne ellen, a csapata 3-1-re nyert, az ellenfélnél Szalai Gábor nem volt a keretben.

Kispadozott is a légió

Cipruson az Omonia két meccset is játszott a múlt héten, az Anorthoszisz 2-1-es legyőzésénél nem kapott helyet a keretben, majd a kispadról láthatta, ahogyan a társai 2-1-re kikapnak otthon az AEK Larnacától, a vendégeknél Gyurcsó Ádám nem játszott. A romániai Superligában a Sepsi OSK a múlt hét elején 4-0-ra lelépte a Voluntarit, Kecskés Ákos végig a pályán volt, Varga Kevin kezdőként 72 percet játszott, a 68. percben ő szerezte csapata második találatát, Varga Roland a 72. percben csereként állt be, majd a csapat pénteken a Petrolul vendégeként nyert 2-1-re, ekkor Varga Kevin kezdőként 70 percet játszott, Kecskés Ákos a 85. percben állt be, Varga Roland a meccskeretben volt, de nem lépett pályára.