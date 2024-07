Ha ma nem nyerünk aranyat Párizsban, akkor soha...

Nagyon úgy tűnik, hogy Milák Kristóf mindenkivel a bolondját járatta az elmúlt egy évben, ahogy arra podcastünkben a magyar sport legendája, Hargitay András is utalt. Hellyel-közzel a tavaly április ob-ig zajlott a tervek szerint a felkészülése, amikor 1:52,58 perces idővel győzött. Aztán nem járt edzésre, kihagyta a fukuokai, majd az idei dohai vb-t is, egy teljes évig, azaz idén áprilisig nem versenyzett. A szövetségi elnök, a szövetségi kapitány és az edzője, Virth Balázs is kongatta a vészharangot, hogy nem lesz ez így jó, szakértők aggódtak az állóképessége miatt, mert a gyorsasága istenadta adottság, de kemény munka nélkül neki sincs siker.

Németh Nándorért is szoríthatunk a szerda esti úszódöntőkben. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Aztán Milák Kristóf a párizsi olimpián, egy keddi napon két úszással bebizonyította, hogy nem kell őt félteni. Már az előfutamból a legjobb idővel jutott tovább, aztán a középdöntőben a világ idei legjobb idejét teljesítette 1:52,72-vel. A már említett tavaly áprilisi ob óta először úszott 1:53-on belül, mintegy nyolc tizedet adott a legnagyobb kihívójának, az egyébként szintén jól úszó Léon Marchand-nak. Milák nem nyilatkozik, de az eredményei beszélnek helyette.

Leon Marchand Milák első számú kihívója

Most pedig már kétség sem fér hozzá, hogy továbbra is ő a 200 pillangó legnagyobb aranyesélyese a szerdai döntőben (20.37-kor kezdődik). Azért Marchand továbbra is ott van, és nem szabad fél vállról venni őt. Ő 1:53,50-et úszott a keddi középdöntőben, ami néhány percig, Milák színre lépéséig szintén a világ idei legjobbja volt. A francia egyéni csúcsa 1:52,43, amivel tavaly Fukuokában – Milák távollétében – világbajnok lett. Akkor a középdöntőben 1:54,21-et jött, aminél most tehát jelentősen gyorsabb volt.

Nagy csata várható Milák és Marchand között, úgy is fogalmazhatunk, hogy a magyar zseninek most van először igazi ellenfele 200 pillangón, amióta uralja a számot. A francia figyelmét azonban megoszthatja, hogy a 200 mell döntőjében is az aranyra hajt szerdán.

Ne feledkezzünk meg Németh Nándorról sem, aki a harmadik legjobb idővel jutott be a 100 méteres gyorsúszás döntőjébe. Bravúr lenne, ha a dohai vb után az olimpián is érmet szerezne.

Gémesi Csanád érthetően nehezen viselte a peches kiesését. Fotó: Csudai Sándor

Csapatban vigasztalódhat Szilágyi Áron

A férfi karcsapat jelenti a másik nagy esélyt. Az egyéni küzdelmek során Szilágyi Áron és Szatmári András már az első fordulóban búcsozott, Gémesi Csanád pedig a másodikban esett ki vitatható ítélettel. Csapatban – a tartalék Rabb Krisztiánnak kiegészülve – javíthatnak.

Olaszország lesz a mieink első ellenfele. Magyarország a világranglista harmadik helyezettjeként a párharc esélyese a nyolcadik Olaszországgal szemben. Vívásban nehéz jósolni, de csapatban azért nagyobb eséllyel érvényesül a papírforma.

Fontos megjegyezni, vívásban, csapatban csak nyolc együttes vehet részt az olimpián szakáganként, tehát egy győzelem szinte máris érmet ér.

Cselgáncsban szerdán Tóth Krisztiánért szurkolhatunk a 90 kg-os súlycsoportban. Tóth három éve Tokióban bronzérmet szerzett, most is az esélyesek között emlegetik, ő lehet az első magyar, aki egymást követő két olimpián érmet szerez. A hölgyeknél 70 kg-ban Gercsák Szabinának szurkolhatunk.

Mit mond a Szajna?

A szerda nagy kérdése, vajon végre meg lehet-e rendezni a triatlon versenyeket. Három magyar versenyző, a nők között Bragmayer Zsanett, a férfiaknál pedig Bicsák Bence és Lehmann Csongor várja szerda hajnalban feszülten a döntést.

Csapatban a férfi kézilabdázók reggel 9.00-tól játszanak Norvégiával. A továbbjutás múlhat ezen a találkozón.

