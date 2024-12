Milák Kristóf választ adott, a történelmi napnak nem örült

Hozzászokhattunk ahhoz, hogy vívásban születik magyar arany, a XXI. századi olimpiák közül ez csak egyszer nem jött össze. Azonban amíg a legutóbbi bajnoki címeink rendre egyéni versenyben születtek, Párizsban Siklósi Gergely aranytusa után a férfi párbajtőrözők csapataranyának örülhettünk, mellette Andrásfi Tibor, Koch Máté és Nagy Dávid alkotta a csapatot. Egyikük sem volt még kósza gondolat sem, amikor csapatverseny végén legutóbb vívó ötkarikás bajnoki címet magyar aranyat ünnepelhettünk, a férfi kardozók 1988-as diadala óta vártunk hasonló sikerre.

Andrásfi Tibor, Siklósi Gergely, Nagy Dávid és Koch Máté az aranyérmekkel Fotó: Csudai Sándor

Általában is elmondható, hogy fiatal, a jelen mellett még a jövőt is jelentő sportolóink nyertek Párizsban. A legidősebb az „aranyosak” közül a huszonhét éves Rasovszky Kristóf volt, a legfiatalabb pedig a tizennyolc esztendős Márton Viviána, aki a tekvandó első magyar olimpiai érmese lett, s egyből a legfényesebb medáliát szerezte meg hazánknak az ötkarikás programban 2000 óta szereplő sportágban.

Az öttusa sokkal jelentősebb olimpiai múltra tekinthet vissza, viszont Párizsban lezárult egy fontos korszaka. Az idei olimpia utolsó napján Gulyás Michelle lett a lovaglást is tartalmazó öttusa utolsó ötkarikás bajnoka, ha Los Angelesben címet akar védeni, akkor a lövészet, a vívás, az úszás és a futás mellett akadályversenyben kell jól teljesítenie. Az olimpiai öttusa lovas korszakát Magyarország zárta a sportági örök-éremtáblázat élén, Gulyás sikere a tizedik aranyunk volt öttusában.

Hány érmet nyert Magyarország a párizsi olimpián?

Különös volt a magyar kajak-kenu-csapat helyzete Párizsban. Ebben a sportágban szereztük a legtöbb érmet a francia fővárosban, szám szerint hetet, ennél több magyar kajak-kenus éremre csak egyszer, az 1976-os montreali olimpián volt példa, akkor nyolcat lapátoltunk össze. Viszont éppen az 1976-os volt a legutóbbi olimpia is, amelyen ugyan szerepelt magyar küldöttség, mégsem született magyar kajak-kenus arany, egészen az idei párizsi játékokig: ezúttal négy ezüst, három bronz volt a mérleg. A pályafutását Párizsban lezáró Csipes Tamara volt az idei olimpia egyetlen magyar versenyzője volt, aki három érmet is nyert.

Vívásban a már említett párbajtőr-csapatarany mellett egy ezüst (férfikardcsapat) és egy bronz (Muhari Eszter) jött össze, kalapácsvetésben Halász Bence révén második, sportpisztolyban Major Veronika szereplésének köszönhetően harmadik helynek örülhettünk, így jött össze a tokiói mérleghez nagyon hasonló, attól mindössze egyetlen bronzzal elmaradó hat arany, hét ezüst, hat bronz eredménysor.

Imane Helif sportszerűtlen eszközöket is bevetett Hámori Luca ellen Fotó: Csudai Sándor

Akadtak olyan magyar sportolók is, akik érem nélkül váltak olimpiai hőssé. Az országúti mezőnyversenyben a férfiak között Valter Attila, majd a nők mezőnyében Vas Blanka is egyetlen hellyel maradt le az első kerékpáros magyar éremről. Utóbbi esetében centiken múlott a dobogó, ahogy Németh Nándor is csupán egyetlen századmásodperccel csúszott le az éremről az úszás királyszámában, 100 gyorson. A legnagyobb nemzetközi érdeklődés pedig sportolóink közül Hámori Luca szereplését, pontosabban negyeddöntőjét kísérte. A magyar ökölvívó ellenséges hangulatban volt kénytelen megküzdeni a későbbi győztes Imane Heliffel, aki más NOB-vezetés mellett részt sem vehetett volna a játékokon, ezt a szövetség elnöki posztjára pályázó Lord Sebastian Coe jelentette ki.