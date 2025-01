Van, aki már nagyon régóta vár a Nemzet Sportolója címre – hamarosan döntenek

Fájdalom, hogy az első, 2004-es kiválasztottak közül már csak hárman vannak közöttünk: Balczó András, Ivánkay Mária és Portisch Lajos, mellettük pedig még Faragó Tamás, Jónyer István, Kamuti Jenő, Magyar Zoltán, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Vaskuti István és Wladár Sándor a Nemzet Sportolója. Legutóbb tavaly a május 3-án súlyos betegség után, 82 éves korában elhunyt Hammerl László sportlövő olimpiai bajnok helyére kellett új tagot választani, aki Wladár Sándor úszó olimpiai bajnok, a Magyar Úszószövetség elnöke lett. A tagok döntését Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár terjesztette a kormány elé, a hivatalos menet szerint ha az elfogadja a javaslatot, akkor válik hivatalosan ismét tizenkét tagúvá a grémium, de ez már csak formaság.

Legutóbb Wladár Sándor lett a Nemzet Sportolója Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kritériumok szerint hatvan év feletti, kiemelkedő sporteredményt elérő, és életművében a magyar sportot szolgáló személyt kell választani tizenkettedik tagnak. Lényeges, hogy sem írott, sem íratlan szabály nincs arra vonatkozóan, hogy az elhunyt tag után ugyanabból a sportágból kell javasolni valakit a címre. A javaslattétel és választás menete a következő: a tagok egyesével tehetnek javaslatot arra, kit tartanak érdemesnek és méltónak arra, hogy a Nemzet Sportolója legyen. Egy személy több javaslattal is élhet. Az összesítés után jön a következő kör, ekkor már csak a listán szereplőkre lehet szavazni, és mindenki egy személyt jelölhet. A szavazás addig tart, amíg valaki meg nem szerzi a szavazatok több mint ötven százalékát, vagyis addig, amíg valaki nem kap hat igent, a legkevesebb szavazatot kapó jelölt mindig lekerül a listáról.

Hegedüs Csaba, Török Ferenc és Regőczy Krisztina

A Nemzeti Sport tavaly Hammerl László halála után megszavaztatta az olvasóit, hogy kit választanának a Nemzet Sportolójává, és az első öt helyen a következő sorrend alakult ki: 1. Hegedüs Csaba 30,5 százalék, 2. Török Ferenc 11,4 százalék, 3. Regőczy Krisztina 11,2 százalék, 4. Wladár Sándor 10,1 százalék, 5. Németh Miklós 8,6 százalék. Ám a Nemzet Sportolói döntés alapján Wladár lett a befutó.

A 76 éves Hegedüs Csaba és a 89 éves Török Ferenc egyaránt olimpiai bajnokok, utóbbi öttusában kétszeres, előbbi pedig a 100. magyar ötkarikás aranyat szerezte birkózásban 1972-ben, Münchenben. Mindketten legendás szövetségi kapitányok voltak, további olimpiai aranyakat köthetünk a nevükhez, betöltötték a Magyar Birkózószövetség, illetve a Magyar Öttusaszövetség elnöki posztját, és sportágaikban a nemzetközi sportdiplomáciában egyaránt magas pozíciókat töltöttek be. S az is közös bennünk, hogy a Nemzet Sportolói közé másfél évtized alatt sem tudtak bekerülni. Török Ferenc akár „alapító tag” is lehetett volna, ő már 2004-ben a hatvanéves minimumkorhatárnak is eleget tett, de akkor a döntéshozók gondolkodhattak úgy, hogy a tizenkét kitüntetett között két öttusázó már sok lenne, a háromszoros olimpiai bajnok Balczó András, minden idők legeredményesebb öttusázója pedig kihagyhatatlan volt. 2004-ben a Medgyessy Péter miniszterelnök vezette szocialista kormány akkor Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter javaslata alapján döntött arról, hogy az ötvenöt jelölt közül kik kapják meg a kitüntető címet.

Már Gyulay Zsolt is lehet a Nemzet Sportolója

A hatvanéves korhatár döntő faktor, s jegyezzük meg, hogy a négyszeres olimpiai bajnok úszó Darnyi Tamás júniusban 58 éves lesz. A kétszeres olimpiai bajnok kajakos Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke tavaly szeptemberben lett hatvanéves, Hammerl László halála után még nem választhatták meg a Nemzet Sportolójává, de most már ő is felkerülhet a jelöltek listájára.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár jövő szerdára hívta össze a grémiumot.