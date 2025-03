Szijjártó Péter fontos szurkolói információkat közölt, kiderült, hányan szurkolhatnak a magyar válogatottnak

A kiutazott vendégszurkolók rendkívüli biztonsági intézkedésekre készülhetnek, a belépőjegyeik mellett a személyi okmányaikat is ellenőrizni fogják, mielőtt a kijelölt gyülekezőpontról, a Taksim Gezi Parkból ingyenes buszokkal szállítják majd őket a meccs helyszínére. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy hat magyar konzul is jelen lesz a futballmeccs helyszínén, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak.

A gyülekezési ponton már két konzul fogja segíteni a szurkolókat, két konzul a stadionnál várja a drukkereket, ketten pedig a repülőtérre érkezőknek segítenek. A mérkőzés ideje alatt természetesen mind a hat konzul a stadionban teljesít szolgálatot

– mondta el a miniszter, aki hozzátette: az ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt lehet hívni baj esetén már reggel hat órától: +90 501 132 7015.

Marco Rossi és Szalai Attila szerdán már Isztambulban beszélt a várakozásairól (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mindent megtesznek a magyar szurkolók hazajutásáért

A meccs után a szervezők a szurkolók többségét autóbusszal visszaviszik a Taksim térre, ugyanakkor van mintegy százhúsz fő, akiknek az éjszakai Wizz Air-járatra van jegyük, és őket közvetlenül a repülőtérre szállítják. Nekik az „Airport” feliratú buszokat kell majd keresniük.

A Wizz Air és a repülőtér is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar szurkolók elérhessék a hazafelé tartó járatot, amely szükség esetén fél órával késleltetni tudja indulási időpontját

– közölte Szijjártó Péter.

Az eddigi 999 válogatott meccs legjei

A válogatott 1000. meccse kapcsán a napokban felidéztük az eddigi találkozók néhány legfontosabb vagy legérdekesebb fejezetét, amelyek között akadnak fájó kudarcok, és persze okkal ma is büszkeséggel eltöltő diadalok is. A legfájóbb kudarcok, a legnagyobb különbségű sikerek, a legjobb gólvágók után zárásként a legnagyobb sikerekre emlékezünk vissza.