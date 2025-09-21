Durvultak a madridi játékosok a Barcelona ellen, Flick megbüntette csapata hősét

Egy héttel korábban a Valencia elleni kiütéses siker során Raphinha volt az , akit Hansi Flick vezetőedző nem tett be a Barcelona kezdőcsapatába. Vasárnap este az a Marcus Rashford járt hasonlóan, aki a csütörtöki Bajnokok Ligája-mérkőzésen két gólt is szerzett Newcastle-ben. A Getafe elleni bajnokin spanyol sajtóhírek szerint azért nem kezdett az angol támadó, mert reggel elkésett a csapatmegbeszélésről, és Flick így büntette őt – Rashford végül a szünetben épp Raphinha helyére állt be csereként. A rengeteg durva szabálytalanságot és hét (köztük öt madridi) sárga lapot hozó első félidő végére már 2-0 volt az állás, méghozzá a kapufáig is jutó Ferrán Torres duplájával.

Ferrán Torres már az első félidőben eldöntötte, a Barcelona könnyedén nyert a Getafe ellen (Fotó: AFP/Josep Lago)

Könnyed Barcelona-győzelem a Getafe ellen

A Getafe sorsa a 63. percben dőlt el végleg, amikor Dani Olmo talált be a hazaiak részéről, éppen Torres lecserélését követően. A folytatásban már újabb veszélyes helyzetei csak elvétve akadtak Flick együttesének, a vendégek pedig továbbra is leginkább a szabálytalanságaikkal tűntek ki – piros lap ugyanakkor nem született a találkozón. A mérkőzés utolsó jelenete az volt, hogy a csereként beállt Fermín López sérülten elfeküdt a földön, így keserédes sikerrel zárult a házigazda bajnokija.

A hatezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban aratott győzelmével a spanyol bajnokság tabelláján második Barcelona visszaállította a kétpontos hátrányát a szombaton győzelmet arató Real Madrid mögött. A katalánok csütörtökön az újonc Real Oviedo otthonába látogatnak.