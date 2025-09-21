Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

spanyol focila ligaGetafe CFFerrán TorresFC Barcelona

Durvultak a madridi játékosok a Barcelona ellen, Flick megbüntette csapata hősét

A spanyol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának zárómérkőzésén a Barcelona magabiztosan, 3-0-ra győzött a vendég Getafe ellen. Ferrán Torres még az első félidőben duplázott, majd Dani Olmo állította be a végeredményt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 22:54
Szabálytalanságokból és reklamálásokból nem volt hiány Barcelonában (Fotó: AFP/Manaure Quintero)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy héttel korábban a Valencia elleni kiütéses siker során Raphinha volt az , akit Hansi Flick vezetőedző nem tett be a Barcelona kezdőcsapatába. Vasárnap este az a Marcus Rashford járt hasonlóan, aki a csütörtöki Bajnokok Ligája-mérkőzésen két gólt is szerzett Newcastle-ben. A Getafe elleni bajnokin spanyol sajtóhírek szerint azért nem kezdett az angol támadó, mert reggel elkésett a csapatmegbeszélésről, és Flick így büntette őt – Rashford végül a szünetben épp Raphinha helyére állt be csereként. A rengeteg durva szabálytalanságot és hét (köztük öt madridi) sárga lapot hozó első félidő végére már 2-0 volt az állás, méghozzá a kapufáig is jutó Ferrán Torres duplájával.

Ferrán Torres már az első félidőben eldöntötte, a Barcelona könnyedén nyert a Getafe ellen
Ferrán Torres már az első félidőben eldöntötte, a Barcelona könnyedén nyert a Getafe ellen (Fotó: AFP/Josep Lago)

Könnyed Barcelona-győzelem a Getafe ellen

A Getafe sorsa a 63. percben dőlt el végleg, amikor Dani Olmo talált be a hazaiak részéről, éppen Torres lecserélését követően. A folytatásban már újabb veszélyes helyzetei csak elvétve akadtak Flick együttesének, a vendégek pedig továbbra is leginkább a szabálytalanságaikkal tűntek ki – piros lap ugyanakkor nem született a találkozón. A mérkőzés utolsó jelenete az volt, hogy a csereként beállt Fermín López sérülten elfeküdt a földön, így keserédes sikerrel zárult a házigazda bajnokija.

A hatezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban aratott győzelmével a spanyol bajnokság tabelláján második Barcelona visszaállította a kétpontos hátrányát a szombaton győzelmet arató Real Madrid mögött. A katalánok csütörtökön az újonc Real Oviedo otthonába látogatnak.

La Liga, 5. forduló:

  • Rayo Vallecano–Celta Vigo 1-1 (0-0)
  • Real Mallorca–Atlético Madrid 1-1 (0-0)
  • Elche–Real Oviedo 1-0 (1-0)
  • FC Barcelona–Getafe 3-0 (2-0)

szombaton játszották:

  • Alavés–Sevilla 1-2 (1-1)
  • Villarreal–Osasuna 2-1 (0-1)
  • Valencia–Athletic Bilbao 2-0 (0-0)
  • Girona–Levante 0-4 (0-1)
  • Real Madrid–Espanyol 2-0 (1-0)

pénteken játszották:

  • Real Betis–Real Sociedad 3-1 (1-1)

A tabella állása ITT tekinthető meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekMagyar Péter

Hol volt a vezértapsoló Orbán Viktor beszéde alatt?

Tóth Tamás Antal avatarja

Valaki hiányzott a DPK-k első országos találkozójáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu