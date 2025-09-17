Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Még az első BL-forduló sem ment le, máris megvan az év potyagólja + videó

Csak most indult el a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírásának alapszakasza, ám vélhetően a londoni Tottenham–Villarreal (1-0) találkozón már láthatták a szurkolók az év potyagólját. A spanyol klub kapusa, Luiz Júnior vélhetően nem ilyen BL-rajtról álmodott, ugyanis meccs elején egy ártalmatlan beadást szinte lehetetlen módon bevédett.

Molnár László
2025. 09. 17. 8:50
A Villarreal kapusa, Luiz Junior élete legnagyobb potyagólját kapta a Tottenham Hotspur ellen
A Villarreal kapusa, Luiz Júnior élete legnagyobb potyagólját kapta a Tottenham Hotspur ellen (Fotó: Getty Images/CameraSport/Rob Newell)
Az Európa-liga előző kiírásának győztese, az angol Tottenham győztesen tért vissza a Bajnokok Ligája főtáblájára, hiszen 1-0-ra verte a spanyol Villarreal csapatát. Ám a londoniak győzelmén túl a találkozó arról is emlékezetes marad, hogy a BL egyik, az idei esztendőben viszont vélhetően a legnagyobb potyagólja döntött az angolok javára. A spanyol klub kapusa, Luiz Júnior ugyanis a meccs elején, a 4. percben egy ártalmatlan beadást szinte lehetetlen módon bevédett, és utána hiába védett jól, a hibája vereséget eredményezett csapatának.

A Tottenham egy elképesztő potyagóllal indította meg a BL-menetelését
A Tottenham egy elképesztő potyagóllal indította meg a BL-menetelését (Fotó: Getty Images/CameraSport/Rob Newell)

A BL-ben ennél több kell, ha a Tottenham tovább akar jutni az alapszakaszból

Az egygólos siker tökéletesen megfelelt a londoniaknak, akik a 2022/23-as szezon óta először tértek vissza a Bajnokok Ligájába. Ugyanakkor azt a szurkolók is tudják, ez a teljesítmény messze nem volt tökéletes, hiszen 

ha nincs Luiz Júnior hatalmas hibája, ami megalapozta a sikert, bizony akár nehéz helyzetbe is kerülhetett volna a Spurs. 

A BBC elemzése szerint ugyan az előző kiírás Európa-liga győztese megdolgozott a sikerért – ráadásul a Premier League-ben is elfogadhatóan rajtolt –, ám ha nagy terveket szövöget a Thomas Frank menedzser által vezetett gárda, akkor a mostani teljesítménynél sokkal többre lesz majd szükség.

A Tottenham statisztikája az idei évadban

Premier League

  • Burnley (otthon) 3-0
  • Manchester City (idegenben) 2-0
  • Bournemouth (otthon) 0-1
  • West Ham (idegenben) 3-0

Bajnokok Ligája

  • Villarreal (otthon) 1-0

Európai Szuperkupa

  • PSG 2-3 (büntetőkkel)

Amint az látható, a Tottenham lenyűgözően kezdte ezt az idényt, ugyanakkor a szakértők úgy vélik, a Bournemouth elleni játékhoz hasonlított leginkább a kedd esti teljesítmény, ugyanis 

a második félidőben a spanyolok jobban játszottak, rengeteg labdát adtak el a londoniak. Ugyanakkor a védelmük tökéletesen játszott, Van de Ven és Rodrigo Bentancur is bemutatott néhány kulcsfontosságú szerelést. 

Mindenesetre ezzel az egygólos sikerrel a Tottenham a legutóbbi 21 meccsén maradt immár veretlen az UEFA által rendezett találkozókon hazai pályán.

A Villarreal a bírót szidja és legalább két piros lapot kérnek számon a bírón

Villarrealnak bőven van oka elkeseredni a vereség miatt, és nem csak azért, mert egy potyagól döntötte el a találkozót. A Marca arról ír, hogy a spanyolok Rade Obrenovic szlovén játékvezetőn két elmaradt kiállítást is számon kérnek, hiszen ha a bíró pirosat ad a hazaiak játékosainak, a spanyol csapat emberelőnyben akár ki is egyenlíthetett volna.

Az első ilyen eset a 65. percben történt, amikor Xavi Simons – aki már korábban is sárga lapot kapott Mourinho elleni szabálytalanságért –, akadályozott egy szabadrúgás elvégzését, 

ám Obrenovic úgy döntött, hogy egyszerűen csak jelzi a szabálytalanságot, míg a spanyolok edzőjének, a reklamáló Marcelinónak felmutatta a sárgát. 

A második esetnél a 84. percben Moleiro remek átadása után Mikautadze elszáguldott a Tottenham középhátvéd duója mellett, mire Van de Van szabálytalankodott a tizenhatos vonala előtt a kiugró grúz csatárral. 

Miután Bentancur egyértelműen védőtársa mögött volt, így a szabálytalanságot utolsó emberként követte el Van de Van. A Villarreal azonnal megtalálta a párhuzamot a Real Madrid játékosa, Huijsen sokat vitatott kiállításával a múlt hétvégéről. Obrenovic sárgát adott a londoniak védőjének és szabadrúgást ítélt.

– Mindannyian láttuk, hogy a két eset egyértelműen pirosat ért. A második ráadásul mindenféle magyarázat nélkül. 

Nem értem, hogy egy ilyen szintű nemzetközi mérkőzésre delegált játékvezető hogy nem adhat piros lapot egy ilyen egyértelmű incidensért. 

Az első is elég nyilvánvaló, mert esély sincs megjátszani a labdát. Nincs mit tennünk, a bennünk dúló érzéseink ellenére el kell fogadnunk, hogy a találkozó végül így alakult – jelentette ki Marcelino.

