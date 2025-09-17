Még az első BL-forduló sem ment le, máris megvan az év potyagólja + videó

Az Európa-liga előző kiírásának győztese, az angol Tottenham győztesen tért vissza a Bajnokok Ligája főtáblájára, hiszen 1-0-ra verte a spanyol Villarreal csapatát. Ám a londoniak győzelmén túl a találkozó arról is emlékezetes marad, hogy a BL egyik, az idei esztendőben viszont vélhetően a legnagyobb potyagólja döntött az angolok javára. A spanyol klub kapusa, Luiz Júnior ugyanis a meccs elején, a 4. percben egy ártalmatlan beadást szinte lehetetlen módon bevédett, és utána hiába védett jól, a hibája vereséget eredményezett csapatának.
A BL-ben ennél több kell, ha a Tottenham tovább akar jutni az alapszakaszból
Az egygólos siker tökéletesen megfelelt a londoniaknak, akik a 2022/23-as szezon óta először tértek vissza a Bajnokok Ligájába. Ugyanakkor azt a szurkolók is tudják, ez a teljesítmény messze nem volt tökéletes, hiszen
ha nincs Luiz Júnior hatalmas hibája, ami megalapozta a sikert, bizony akár nehéz helyzetbe is kerülhetett volna a Spurs.
A BBC elemzése szerint ugyan az előző kiírás Európa-liga győztese megdolgozott a sikerért – ráadásul a Premier League-ben is elfogadhatóan rajtolt –, ám ha nagy terveket szövöget a Thomas Frank menedzser által vezetett gárda, akkor a mostani teljesítménynél sokkal többre lesz majd szükség.
A Tottenham statisztikája az idei évadban
Premier League
- Burnley (otthon) 3-0
- Manchester City (idegenben) 2-0
- Bournemouth (otthon) 0-1
- West Ham (idegenben) 3-0
- Villarreal (otthon) 1-0
Európai Szuperkupa
- PSG 2-3 (büntetőkkel)
Amint az látható, a Tottenham lenyűgözően kezdte ezt az idényt, ugyanakkor a szakértők úgy vélik, a Bournemouth elleni játékhoz hasonlított leginkább a kedd esti teljesítmény, ugyanis
a második félidőben a spanyolok jobban játszottak, rengeteg labdát adtak el a londoniak. Ugyanakkor a védelmük tökéletesen játszott, Van de Ven és Rodrigo Bentancur is bemutatott néhány kulcsfontosságú szerelést.
Mindenesetre ezzel az egygólos sikerrel a Tottenham a legutóbbi 21 meccsén maradt immár veretlen az UEFA által rendezett találkozókon hazai pályán.