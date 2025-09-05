Robbie Keane hiába súgott a sajátjainak? A Fradi ír játékosa nem játszhat a magyarok ellen

Robbie Keane játékosként 1998-ban U19-es Európa-bajnoki címhez segítette Írországot, majd bemutatkozott a felnőttválogatottban is, ahol a következő tizennyolc évben 146-szor szerepelt. Az ír válogatottsági rekorder ráadásul a gólokban is csúcstartó hazájában, hiszen ezeken a találkozókon 68 gólt szerzett, és játszott többek között két Eb-n és egy világbajnokságon is. A 2025 eleje óta az FTC vezetőedzőjeként dolgozó Keane 2016 augusztusában, Omán ellen játszotta utolsó válogatottmérkőzését, és a gólja után az 57. percben elhagyta a pályát. Az NB I történetének később első ír futballistájává váló Callum O'Dowda ezen az összecsapáson a 65. percben állt be csereként, neki ez volt pályafutása második szereplése a szombaton a magyar válogatott ellen vb-selejtezőt vívó Írország színeiben.

Az ír válogatott rekordere, Robbie Keane az FTC edzőjeként leigazolta honfitársát, a balhátvédként szereplő Callum O'Dowda a magyar válogatott elleni vb-selejtezőn nem lesz ott (Fotó: Mirkó István)

Callum O'Dowda és Robbie Keane közös története az ír válogatottnál

O'Dowda és Keane egyszerre tehát sosem voltak pályán az ír válogatottban, ugyanazon a meccsen viszont futballoztak. Később az Angliában született és a karrierjét is 30 éves koráig Nagy-Britanniában töltő O'Dowda nem csupán a Bristol City, de a Cardiff játékosaként is szerepelt hazája nemzeti együttesében, a balhátvéd összesen 32-szeres válogatottnak mondhatja magát.

2018 novembere és 2020 áprilisa között Írország válogatottjának másodedzője Robbie Keane volt, így a Ferencváros jelenlegi trénere akkor együtt is dolgozott a védővel.

Szövetségi kapitányként Martin O'Neill után Mick McCarthy, Stephen Kenny, John O'Shea, majd Heimir Hallgrímsson is hívta meg a keretbe O'Dowdát: a 30 éves játékos még tavaly novemberben is játszott a csapatban, a 2024 júniusi Magyarország elleni 2-1-es győzelem során pedig 28 percet kapott. Hallgrímsson idén márciusban is kerettag volt, ám akkor végül sérülés miatt nem szerepelhetett, azóta pedig júniusban és most szeptemberben sem kapott meghívót az izlandi szakembertől.

Callum O'Dowda a Ferencvárosban mind a hat BL-selejtezőn és eddig további két NB I-es mérkőzésen szerepelt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Magyar futballisták Írországban Ahogyan említettük, O'Dowda az első ír játékos az NB I történetében, ahogy a magyar élvonal kispadjain sem ült Keane előtt ír szakember. Ha a fordított felállást nézzük, akkor sem találunk sokkal több nevet, de néhány magyar futballista azért megfordult az ír bajnokságban. Az U17-es magyar válogatott Tóth Tommy jelenleg is a Shelbourne akadémiájának játékosa.

jelenleg is a Shelbourne akadémiájának játékosa. A Liverpoolnál is megfordult Adorján Krisztián 2018 tavaszán kölcsönben szerepelt a Dundalk együttesénél.

2018 tavaszán kölcsönben szerepelt a Dundalk együttesénél. A Nagybányán született Berki Péter számos mérkőzést játszott az NB II-ben, mielőtt bő három évig az ír Limerick futballistája lett.

számos mérkőzést játszott az NB II-ben, mielőtt bő három évig az ír Limerick futballistája lett. Kovácsevics Róbert 2011 tavaszán Kaposvárról igazolt a Drogheda United csapatához.

2011 tavaszán Kaposvárról igazolt a Drogheda United csapatához. Az O'Dowdához hasonlóan balhátvéd Vasas Zoltán 2007-ben játszott a Sligo Roversben, mielőtt az FTC szerződtette őt.

Keane „súgott” hazájának az FTC magyar válogatott játékosairól

Marco Rossi szövetségi kapitány szeptemberi keretében ferencvárosi játékosból van a legtöbb: Dibusz Dénes, Gruber Zsombor, Ötvös Bence, Szalai Gábor, Tóth Alex és Varga Barnabás is a magyar válogatottal készül. Az írek jelenlegi másodedzője, John O’Shea évtizedek óta jó kapcsolatot ápol Robbie Keane-nel, és az ír sajtóban megjelent interjújában azt állította, hogy a Fradi-edző néhány dolgot elárult neki a magyar bajnok játékosairól.

Néhányszor beszéltem Keane-nel, főleg azért, hogy kapcsolatban maradjak a régi társakkal, de azért tudott is adni nekünk apróságokat.

A Ferencváros játékosai magas szintet képviselnek, balszerencsések voltak, hogy múlt héten lemaradtak a Bajnokok Ligája főtáblájáról. A csapat egyik játékosa, Callum O’Dowda elég közel volt ahhoz, hogy bekerüljön a keretünkbe, szóval emiatt is figyelünk a Fradira – mondta a Manchester United együttesével játékosként BL-győztes O'Shea, aki hangsúlyozta, a szombati teljesen más mérkőzés lesz, mint a tavaly júniusi felkészülési találkozó.